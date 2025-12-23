La Audiencia Nacional española confirmó este viernes la extradición a Estados Unidos de Vitaly Vanshelboim, exdirectivo de Naciones Unidas reclamado por la justicia estadounidense por su presunta implicación en un fraude de unos 60 millones de dólares cuando ocupaba cargos de alto nivel en la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

El Pleno de la Sala Penal del tribunal desestimó todos los argumentos presentados por la defensa contra la decisión adoptada el pasado 21 de octubre, aunque uno de los magistrados emitió un voto particular en el que solicitaba que la entrega quedara condicionada a que la ONU aclare si el reclamado goza de inmunidad diplomática.

La supuesta inmunidad derivada de su condición de personal de Naciones Unidas fue uno de los ejes del recurso de súplica presentado por Vanshelboim. Su defensa también alegó que no existía autorización expresa del secretario general de la ONU para proceder penalmente contra él y sostuvo que el proceso responde a una persecución política con vulneración de derechos fundamentales.

Durante la vista de extradición, los abogados argumentaron que el caso estaría motivado por un libro que Vanshelboim comenzó a escribir en 2023 sobre la actuación de Estados Unidos en conflictos como Irak, Siria o Afganistán. Según esa tesis, la acusación buscaría impedir su publicación o una eventual adaptación audiovisual. También señalaron supuestos vínculos entre el ciudadano británico implicado en el caso y un socio del presidente estadounidense, Donald Trump.

La Audiencia Nacional rechazó de plano estas alegaciones y concluyó que la supuesta motivación política “carece de la mínima base objetiva” y no cuenta con respaldo probatorio, ni siquiera indiciario. En su resolución, el tribunal subraya que no existe ningún elemento que permita intuir una utilización del proceso penal como represalia institucional.

Según la solicitud de extradición, entre septiembre de 2015 y agosto de 2023, Vanshelboim, primero como director ejecutivo adjunto de la UNOPS y posteriormente como responsable de la iniciativa Inversiones Sostenibles en Infraestructuras e Innovación, habría recibido dos millones de dólares de un ciudadano británico con el que actuaba de común acuerdo. A cambio, facilitó subvenciones y préstamos para diversos proyectos.

Las entidades vinculadas a ese ciudadano recibieron ayudas y créditos por valor de unos 60 millones de dólares sin las garantías adecuadas, fondos que finalmente quedaron impagados. Posteriormente, se habrían realizado transferencias electrónicas a una cuenta controlada por Vanshelboim con el objetivo de ocultar el origen del dinero.

La Audiencia Nacional ya había aprobado en octubre la extradición por los delitos de solicitud y recepción de sobornos por parte de un agente de una organización que recibe fondos federales, fraude electrónico y blanqueo de capitales, una decisión que ahora queda ratificada.

UNOPS es la agencia de Naciones Unidas encargada de apoyar proyectos de infraestructuras y adquisiciones para otras entidades del organismo y cuenta con empleados en más de 80 países. Los proyectos presuntamente afectados por este caso se desarrollaron en países del Caribe, México, Ghana, India y Kenia, con un volumen total que supera los 60 millones de euros.