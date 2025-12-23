La melatonina es uno de los suplementos más consumidos para dormir mejor. Se vende como una opción “natural” y, para muchos, parece inofensiva. Sin embargo, investigaciones recientes están llevando a los especialistas a mirar con más cautela su uso prolongado, especialmente en personas con enfermedades cardiovasculares o riesgo de desarrollar falla cardíaca.

Un análisis internacional presentado recientemente en congresos médicos de cardiología sugiere que el consumo regular y a largo plazo de melatonina podría estar asociado con un mayor riesgo de falla cardíaca, hospitalizaciones y mortalidad en ciertos grupos de adultos. Los hallazgos no prueban causalidad, pero sí abren un debate importante sobre su uso continuo.

Qué es la melatonina y por qué se usa tanto

La melatonina es una hormona que el cuerpo produce de forma natural y que regula el ciclo de sueño y vigilia. Su liberación aumenta por la noche y disminuye con la luz del día. Con la edad, el estrés, el uso excesivo de pantallas y los trastornos del sueño, su producción puede alterarse.

Por esta razón, muchas personas recurren a suplementos de melatonina para combatir el insomnio, el jet lag o los horarios irregulares de sueño.

Qué encontró la investigación reciente

La revisión global analizó datos de adultos que usaban melatonina de manera frecuente durante largos periodos para tratar el insomnio crónico. Los investigadores observaron que este grupo presentaba una mayor incidencia de eventos relacionados con falla cardíaca en comparación con quienes no la consumían.

Los expertos aclaran que la relación es asociativa, no causal. Es decir, no se puede afirmar que la melatonina cause falla cardíaca, pero sí que su uso prolongado podría ser una señal de alerta en personas con problemas de salud subyacentes.

Por qué podría existir esta relación

La melatonina influye en múltiples sistemas del cuerpo, no solo en el sueño. Participa en la regulación de la presión arterial, el ritmo circadiano del corazón, la inflamación y el sistema nervioso autónomo.

Algunos especialistas plantean que alterar artificialmente estos ritmos durante largos periodos podría afectar la función cardiovascular, especialmente en personas con enfermedades previas, adultos mayores o quienes toman varios medicamentos.

También se considera que quienes dependen de melatonina suelen tener insomnio severo, estrés crónico o depresión, condiciones que por sí mismas aumentan el riesgo cardiovascular.

Lo que dicen otros estudios

No toda la evidencia es negativa. Estudios pequeños realizados en pacientes con falla cardíaca han sugerido que dosis controladas de melatonina podrían mejorar ciertos marcadores como la inflamación o la calidad de vida. Sin embargo, estos trabajos son limitados y no permiten establecer recomendaciones generales.

Por eso, la comunidad médica coincide en que los resultados son mixtos y que se necesitan ensayos clínicos más amplios y prolongados.

Qué recomiendan los especialistas

Los expertos en sueño y cardiología aconsejan prudencia, no alarma. Las recomendaciones actuales incluyen:

Evitar el uso de melatonina como solución permanente.

Priorizar hábitos de sueño saludables antes que suplementos.

Consultar con un médico si se padece enfermedad cardíaca.

Usar la dosis más baja posible y por periodos cortos.

Tener especial cuidado si se toman anticoagulantes u otros medicamentos cardiovasculares.

Una conversación que apenas comienza

La melatonina sigue siendo útil en situaciones específicas, pero la idea de que “natural” significa “siempre seguro” está siendo reevaluada. A medida que la ciencia profundiza en sus efectos a largo plazo, queda claro que incluso los suplementos más populares merecen un uso informado y supervisado.

Dormir bien es esencial para la salud del corazón, pero cómo lo logramos también importa.