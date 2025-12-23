Récords de taquilla, estadios llenos y reconocimientos internacionales marcaron 2025 como uno de los años más determinantes en la carrera de Shakira, que volvió a situarse en el centro del pop latino global y confirmó que su impacto va mucho más allá de la música.

A sus 48 años, la artista colombiana regresó a los grandes escenarios con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, su primera gira en siete años y la más ambiciosa de su trayectoria. El espectáculo arrancó el 11 de febrero en Río de Janeiro y se convirtió rápidamente en la gira latina más exitosa del año, tanto en asistencia como en recaudación.

A diferencia de otros grandes tours contemporáneos, estructurados como una sucesión de actos independientes, el show de Shakira se desarrolló como un relato continuo. Durante cerca de dos horas y media, la cantante recorrió más de tres décadas de carrera sin rupturas narrativas, enlazando canciones, etapas vitales y mensajes personales en un mismo hilo emocional.

Del escenario al relato personal

Desde Antología hasta Soltera, el repertorio combinó los himnos que la lanzaron al estrellato con composiciones recientes marcadas por la resiliencia, la ruptura y la reinvención. Cada concierto funcionó como una autobiografía en movimiento, con una artista que baila, canta y se comunica con su público sin perder el pulso del relato.

Según datos facilitados por su equipo a EFE, hasta mediados de diciembre la gira había reunido a más de 3,8 millones de espectadores en América. El tour, que contempla cerca de un centenar de fechas, se extenderá hasta febrero de 2026.

En varios países, sus conciertos trascendieron el ámbito musical para convertirse en acontecimientos nacionales. En Colombia, Shakira logró un hito inédito al agotar entradas de forma simultánea en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali. En la capital, uno de sus conciertos generó un impacto económico estimado en 17,1 millones de dólares y una ocupación hotelera superior al 90 %, según datos de la Alcaldía.

En Barranquilla, su ciudad natal, el paso de la gira tuvo un impacto medible incluso en el PIB trimestral local. En México, donde ofreció doce conciertos en Ciudad de México ante unas 780.000 personas, la artista anunció nuevas fechas para 2026 y definió esta etapa como la más grande de su carrera en el país.

En Ecuador, sus tres conciertos en Quito congregaron a más de 105.000 asistentes y fueron calificados por las autoridades como el mayor evento musical celebrado hasta ahora en el país.

Reconocimientos y legado

El año también estuvo marcado por el reconocimiento institucional. Shakira ganó el Grammy al Mejor Álbum Pop Latino, el cuarto de su carrera, y celebró el vigésimo aniversario de Hips Don’t Lie, una de las canciones más influyentes del pop global de los años 2000.

El tema fue reinterpretado junto a Ed Sheeran y Beéle, en una colaboración que conectó generaciones y reforzó el vínculo de la artista con sus raíces caribeñas. En conjunto, su catálogo supera ya los 6.100 millones de reproducciones globales.

En 2025, Shakira se convirtió además en la primera mujer en lograr canciones con más de 100 millones de reproducciones en cuatro décadas distintas, un hito que refuerza su condición de figura transversal entre generaciones.

Más allá de la música, amplió su perfil empresarial con la expansión internacional de Isima, su marca de cuidado capilar, que llegó a Europa y superó los 1.500 puntos de venta. También cerró una etapa personal con la venta de la mansión que compartía con Gerard Piqué en las afueras de Barcelona.

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira cerró 2025 consolidando una posición poco común en la industria: la de una artista que sigue marcando época sin desprenderse de su propia memoria ni de su identidad cultural.