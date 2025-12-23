Menu
Los Kansas City Chiefs dejarán el Arrowhead Stadium y se mudarán a Kansas en 2031

Kansas City Chiefs espera trasladar sus triunfos en la NFLen el estadio que esperan estrenar en 2031. EPA/LARRY W. SMITH

Los Kansas City Chiefs, la franquicia más exitosa de la NFL en la última década, anunciaron este lunes que abandonarán el Arrowhead Stadium, su casa desde 1972, para mudarse a un nuevo estadio en el estado de Kansas a partir de la temporada 2031.

El anuncio fue realizado por Clark Hunt, propietario del equipo, quien confirmó que la organización firmó un acuerdo con el estado de Kansas para construir un estadio techado de última generación.

“Hemos firmado un acuerdo con el estado de Kansas para albergar el fútbol americano de los Chiefs a partir de la temporada 2031 de la NFL. En los próximos años vamos a diseñar y construir un estadio techado de vanguardia”, afirmó Hunt.

Con esta decisión, los Chiefs dejarán el estado de Missouri, donde han jugado desde 1963, para trasladarse al estado vecino de Kansas, en el Medio Oeste de Estados Unidos.

Hunt evocó el legado de su padre, Lamar Hunt, fundador de la franquicia y una de las figuras clave en la historia del fútbol americano profesional.

“Lamar Hunt fue un pionero y un visionario. Siempre pensó en el futuro, en los aficionados y en la próxima generación. Ese mismo espíritu es el que nos guía hoy”, señaló.

El nuevo estadio, explicó, no solo busca modernizar la experiencia de los aficionados, sino posicionar nuevamente a la región como sede de grandes eventos deportivos, incluido el Super Bowl.

“El beneficio para toda la región será monumental. Un estadio de este calibre pondrá a Kansas City en la contienda para albergar el Super Bowl y otros eventos de talla mundial. También permitirá seguir atrayendo a los mejores talentos”, aseguró el propietario.

Los Chiefs forman parte de la historia del Super Bowl desde su origen. Disputaron el primer partido por el campeonato de la NFL en enero de 1967, cuando cayeron ante los Green Bay Packers, y ganaron su primer trofeo Lombardi en el Super Bowl IV frente a los Minnesota Vikings.

Tras décadas sin títulos, la franquicia se convirtió en la dinastía dominante del siglo XXI, con cinco apariciones en los últimos seis Super Bowls y tres campeonatos en ese periodo.

Hunt reconoció el peso emocional de dejar el Arrowhead Stadium, uno de los recintos más emblemáticos de la liga.

“Será difícil despedirnos del Arrowhead. Nos trae recuerdos familiares y momentos inolvidables. Pero lo que realmente hace especiales los partidos de los Chiefs son ustedes, los aficionados”, concluyó.

El Especialito

