Arcángel y Jay Wheeler se juntan en MY LOVE, un video oficial que combina ritmo urbano con emociones a flor de piel. En el Los Duros Son Ellos Arcángel Jay Wheeler My Love video oficial, la vibra se siente intensa desde el primer segundo: luces nocturnas, miradas que pesan y un latido que no se apaga. La canción mezcla el estilo firme de Arcángel con la delicadeza emocional de Jay Wheeler, creando una fusión que suena tanto en la pista de baile como en esos momentos de soledad. My Love habla de lealtad, deseo y ganas de seguir adelante, y el visual lo acompaña con imágenes directas y llenas de actitud.

¡Este estreno no solo suena bien, sino que se siente real!