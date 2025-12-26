Cansados del dominio absoluto de los estampados felinos como el leopardo, la serpiente o la cebra, el mundo de la moda ha encontrado una nueva obsesión visual. El llamado bambi print, inspirado en el pelaje de los cervatillos, se abre paso como una alternativa fresca y sofisticada dentro del universo del estampado animal.

Mientras las pasarelas han dado una tregua a los motivos animales tradicionales, TikTok ha hecho su trabajo. La plataforma ha convertido al bambi print, también conocido como deer print o fawn print, en una de las tendencias con mayor proyección de cara a 2026. Su seña de identidad es clara: una base marrón suave salpicada por pequeñas pintas blancas que imitan la piel de los ciervos jóvenes.

El atractivo de este estampado reside en su equilibrio entre lo natural y lo elegante. Es una propuesta atemporal, menos agresiva visualmente que el leopardo, y que encaja con el nuevo minimalismo que defienden diseñadores y marcas como Brandon Maxwell, David Koma, Tory Burch, Ganni, así como firmas más accesibles como Bershka, Parfois o Stradivarius.

La tendencia ya se ha trasladado a las calles y al comercio. El bambi print aparece en abrigos de pelo sintético, faldas, vestidos fluidos, cazadoras, blusas y pantalones cortos. También ha encontrado un terreno fértil en los complementos, desde cinturones y bolsos hasta mocasines, bailarinas y botas de caña alta.

Más allá de la ropa, el fenómeno también ha alcanzado al maquillaje. Las versiones más elaboradas reproducen el moteado blanco sobre mejillas y frente, mientras que las interpretaciones más sencillas apuestan por una piel luminosa y una mirada muy marcada, con pestañas largas y definidas.

Este estilo conecta con un referente clásico. El llamado “ojo de cervatillo” se popularizó gracias a Audrey Hepburn y a su maquillador de confianza, Alberto De Rossi, quien convirtió la mirada de la actriz en un icono al delinear las pestañas y potenciar su longitud. El término surgió, de hecho, durante el rodaje de Green Mansions (1959), cuando Hepburn convivió con un cervatillo real llamado Pippin para reforzar su conexión con el personaje.

Así, el bambi print no solo redefine el estampado animal, sino que rescata una estética suave, nostálgica y elegante que encaja perfectamente con la moda contemporánea.