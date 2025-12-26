Menu
Denver vence a Kansas City y se afianza como el mejor equipo de la AFC

Sutihat Fadzakkir | Dreamstime.com

Los Denver Broncos derrotaron este jueves por 20-13 a los Kansas City Chiefs y se confirmaron como el mejor equipo de la Conferencia Americana (AFC) en el partido que abrió la semana 17 de la NFL, la penúltima de la temporada regular.

Con este triunfo, Denver alcanzó un balance de 13 victorias y 3 derrotas y quedó muy cerca de asegurar el primer puesto de la AFC, lo que le permitiría descansar en la primera ronda de los playoffs y disputar todos sus partidos como local. Para lograrlo, los Broncos necesitan vencer el próximo domingo a Los Angeles Chargers o que los New England Patriots pierdan alguno de los dos encuentros que aún tienen por disputar.

Kansas City, por su parte, cayó a un registro de 6-10 y se quedó sin opciones de clasificar a los playoffs por primera vez desde la temporada 2014.

Los Chiefs afrontaron el encuentro sin sus dos mariscales habituales, Patrick Mahomes y Gardner Minshew, ambos lesionados, por lo que Chris Oladokun asumió la titularidad.

Denver abrió el marcador en el primer cuarto con un gol de campo de 27 yardas de Wil Lutz para el 0-3. En el segundo periodo, la defensiva de Kansas City respondió con una intercepción de Nick Bolton que derivó en un pase de anotación de Oladokun para Brashard Smith, colocando el 7-3.

Antes del descanso, los Broncos recortaron la diferencia con otro gol de campo de Lutz y se fueron al vestuario con el marcador 7-6.

En el tercer cuarto, los Chiefs volvieron a adelantarse con un gol de campo de 53 yardas de Harrison Butker, pero Denver respondió con un acarreo de anotación de Bo Nix que volteó el marcador a 13-10.

Ya en el último cuarto, Butker empató el partido 13-13 con su segundo gol de campo de la noche. Sin embargo, la ofensiva de los Broncos selló la victoria en su última serie con un pase de touchdown de Bo Nix para RJ Harvey, que puso el definitivo 20-13.

La semana 17 de la NFL continuará este sábado con los duelos entre Los Angeles Chargers y Houston Texans, y Green Bay Packers frente a Baltimore Ravens.

El domingo destacan los enfrentamientos entre Pittsburgh Steelers y Cleveland Browns, así como el de Indianapolis Colts contra Jacksonville Jaguars. La jornada se cerrará el lunes con la visita de Los Angeles Rams a los Atlanta Falcons.

El Especialito

