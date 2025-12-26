Los nuevos archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso de Jeffrey Epstein aportan más detalles sobre su muerte en prisión y refuerzan la conclusión de que el magnate no recibió la vigilancia adecuada, pese a estar considerado en riesgo de suicidio, según reveló este viernes The Washington Post.

Epstein murió el 10 de agosto de 2019 en una cárcel federal de Nueva York, mientras esperaba juicio por múltiples cargos de tráfico sexual y abuso de menores, delitos que podrían haberle costado una condena de hasta 45 años de prisión. Un día antes de su muerte, se habían hecho públicos miles de documentos que respaldaban las acusaciones en su contra por abusos a niñas y mujeres jóvenes.

La autopsia concluyó que Epstein se ahorcó en su celda. Sin embargo, desde entonces, numerosas voces, incluidos congresistas estadounidenses y seguidores del presidente Donald Trump, han sostenido sin pruebas que pudo haber sido asesinado.

Los documentos divulgados ahora, en cumplimiento de una ley aprobada recientemente por el Congreso, no aportan ninguna evidencia que respalde la teoría del homicidio. Por el contrario, profundizan en las deficiencias del sistema penitenciario y en la falta de supervisión a la que fue sometido Epstein, a pesar de haber sido identificado como un recluso con riesgo de suicidio.

Entre los archivos se incluyen nuevos detalles sobre el intento de suicidio que protagonizó el 23 de julio de 2019, apenas dos semanas después de ingresar en prisión. Ese día, Epstein fue hallado semiinconsciente en el suelo de su celda, con una soga alrededor del cuello.

Según los informes citados por The Washington Post, el personal penitenciario tuvo dificultades para levantarlo y terminó sacándolo en una camilla. Una evaluación médica posterior detectó enrojecimiento y abrasiones en el cuello. Fotografías tomadas a la 1:45 de la madrugada y etiquetadas como “posible intento de suicidio” muestran a Epstein con una bata antisuicidio y signos visibles de irritación en la piel por encima de la clavícula.

Tras ese episodio, Epstein fue sometido a vigilancia especial, con anotaciones manuscritas del personal cada 15 minutos. En una de ellas, el magnate afirmó que su compañero de celda había intentado matarlo, versión que también recogió el testimonio de un funcionario penitenciario. No obstante, los investigadores no lograron confirmar que el entonces compañero de celda, el exagente de policía Nicholas Tartaglione, lo hubiera agredido.

Otro de los documentos recoge una entrevista con un psicólogo de la prisión que supervisó a Epstein durante las dos semanas posteriores al intento de suicidio. En esa evaluación, Epstein aseguró que suicidarse iba contra su religión y que no soportaba el dolor.

Pese a ello, apenas tres días antes de que se decidiera sacarlo de la unidad especial para internos con problemas psiquiátricos, el psicólogo jefe de la prisión expresó por correo electrónico su preocupación por haber rebajado su nivel de vigilancia, al pasarlo de observación por riesgo de suicidio a una supervisión psicológica menos estricta.

Epstein fue retirado de esa unidad el 30 de julio. Diez días después, apareció muerto en su celda, en un caso que sigue generando controversia y cuestionamientos sobre la gestión y responsabilidad del sistema penitenciario estadounidense.