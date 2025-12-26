El precio del oro alcanzó este viernes un nuevo máximo histórico al superar los 4.530 dólares por onza, en una jornada marcada por la baja actividad en los mercados bursátiles internacionales debido a las festividades.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 15:34 hora local (14:34 GMT), la onza de oro llegó a cotizar en 4.533,23 dólares, con una subida cercana al 1,2 %. Posteriormente, el metal precioso moderó ligeramente su avance y se movía en torno a los 4.520 dólares, todavía con una ganancia aproximada del 0,9 %.

El nuevo récord confirma el fuerte atractivo del oro como activo refugio en un contexto de incertidumbre económica y geopolítica, así como de expectativas sobre la evolución de los tipos de interés a nivel global.

La plata también se sumó a la escalada de los metales preciosos. A las 11:29 horas (10:29 GMT), la onza alcanzó los 75,63 dólares, marcando igualmente un máximo histórico y registrando una revalorización superior al 5 % en la sesión.

El comportamiento del oro y la plata refleja el creciente interés de los inversores por proteger su capital ante la volatilidad de los mercados tradicionales y las dudas sobre la evolución de la economía mundial.