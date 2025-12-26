Menu
Home/Farándula/Tailandia congela los activos de la copropietaria de Miss Universo por un caso de fraude

Tailandia congela los activos de la copropietaria de Miss Universo por un caso de fraude

Facebook
Twitter
Pinterest
Anne Jakapong Jakrajutatip. EFE/ Rodrigo Sura

La Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia (CBVT) anunció el congelamiento de todas las cuentas bancarias y activos de Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria del certamen Miss Universo, sobre quien pesa una orden de arresto por no presentarse a la fase final de un juicio por presunto fraude.

La medida se dio a conocer el mismo día en que la corte de Bangkok South Kwaeng tenía previsto dictar sentencia en el proceso judicial contra la empresaria, después de que el pasado 25 de noviembre se emitiera una orden de captura al no comparecer ante el tribunal. Hasta el momento, la Justicia tailandesa no ha divulgado información oficial sobre el fallo.

En un comunicado, la CBVT declaró a Jakrajutatip como una persona “no apta y poco confiable” para operar en el ámbito empresarial y la acusó de malversación de fondos, uso de testaferros y firma de contratos ficticios con el objetivo de engañar a inversores.

Según el organismo regulador, el esquema fraudulento asciende a unos 16 millones de dólares e incluye la presentación de información financiera falsa. Como parte de la sanción, los activos de la empresaria quedarán congelados inicialmente durante 180 días y la compañía JKN Global Group será retirada del mercado de valores de Tailandia a partir de este viernes.

La resolución también prohíbe a Jakrajutatip ocupar cargos en empresas públicas y le impide salir del país. Sin embargo, su paradero actual es desconocido y la empresaria no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones ni sobre la orden de arresto en su contra.

Conocida como “Anne” en el ámbito empresarial, Jakrajutatip es la principal accionista de JKN Global Group, conglomerado que adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares a la firma estadounidense IMG Worldwide LLC.

JKN, propietaria del 50 % del certamen de belleza, reconoció problemas de liquidez y se declaró en bancarrota en noviembre de 2023. Dos meses después, anunció la venta del otro 50 % de Miss Universo al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia en México, acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado.

En medio de este escenario, Miss Universo confirmó recientemente que atraviesa un proceso de transición interna, del que no se han dado detalles, mientras las autoridades judiciales de Tailandia y México continúan investigando a los propietarios de la organización.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
El “bambi print” irrumpe en la moda y desplaza al clásico estampado animal
December 26, 9:00 AM
By
Farándula
Taylor Swift dona un millón de dólares a Feeding America para combatir el hambre en EE.UU.
December 24, 10:00 AM
By
Farándula
Trump inaugurará el 250 aniversario de EE.UU. iluminando el Monumento a Washington en Nochevieja
December 24, 9:00 AM
By
Farándula
Shakira cierra 2025 como fenómeno global con récords de gira y reconocimientos históricos
December 23, 8:00 AM
By
Farándula
J Balvin y Bad Bunny sellan su reconciliación en México y envían un mensaje de unidad al género urbano
December 23, 6:00 AM
By
Farándula
Larry Ellison respalda con 40.400 millones de dólares la oferta de Paramount por Warner Bros. Discovery
December 22, 9:30 AM
By
Farándula
La moda apuesta por la contrarrevolución: los complementos toman el control en 2026
December 22, 8:00 AM
By
Farándula
Cine y series en 2025: un año marcado por el cine de autor y la televisión incómoda
December 21, 9:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *