La Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia (CBVT) anunció el congelamiento de todas las cuentas bancarias y activos de Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria del certamen Miss Universo, sobre quien pesa una orden de arresto por no presentarse a la fase final de un juicio por presunto fraude.

La medida se dio a conocer el mismo día en que la corte de Bangkok South Kwaeng tenía previsto dictar sentencia en el proceso judicial contra la empresaria, después de que el pasado 25 de noviembre se emitiera una orden de captura al no comparecer ante el tribunal. Hasta el momento, la Justicia tailandesa no ha divulgado información oficial sobre el fallo.

En un comunicado, la CBVT declaró a Jakrajutatip como una persona “no apta y poco confiable” para operar en el ámbito empresarial y la acusó de malversación de fondos, uso de testaferros y firma de contratos ficticios con el objetivo de engañar a inversores.

Según el organismo regulador, el esquema fraudulento asciende a unos 16 millones de dólares e incluye la presentación de información financiera falsa. Como parte de la sanción, los activos de la empresaria quedarán congelados inicialmente durante 180 días y la compañía JKN Global Group será retirada del mercado de valores de Tailandia a partir de este viernes.

La resolución también prohíbe a Jakrajutatip ocupar cargos en empresas públicas y le impide salir del país. Sin embargo, su paradero actual es desconocido y la empresaria no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones ni sobre la orden de arresto en su contra.

Conocida como “Anne” en el ámbito empresarial, Jakrajutatip es la principal accionista de JKN Global Group, conglomerado que adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares a la firma estadounidense IMG Worldwide LLC.

JKN, propietaria del 50 % del certamen de belleza, reconoció problemas de liquidez y se declaró en bancarrota en noviembre de 2023. Dos meses después, anunció la venta del otro 50 % de Miss Universo al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia en México, acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado.

En medio de este escenario, Miss Universo confirmó recientemente que atraviesa un proceso de transición interna, del que no se han dado detalles, mientras las autoridades judiciales de Tailandia y México continúan investigando a los propietarios de la organización.