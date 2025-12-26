El delantero noruego Erling Haaland reaccionó este jueves con humor a las advertencias de Pep Guardiola sobre el aumento de peso de sus jugadores durante las fiestas navideñas, al publicar una imagen en redes sociales subido a una báscula con el mensaje “todo bien”.

La publicación llega después de que el técnico del Manchester City avisara públicamente de que vigilará de cerca el peso de su plantilla tras Navidad, en vísperas del próximo compromiso liguero ante el Nottingham Forest.

“El día 25 voy a estar ahí controlando cuántos kilos suben. Llegan gorditos”, dijo Guardiola a comienzos de semana. El entrenador español dejó claro que no habrá concesiones en este aspecto. “Pueden comer en Navidad, pero quiero controlarlos. Tengo que hacer la convocatoria para el día 27”, añadió.

Guardiola fue aún más contundente al explicar las posibles consecuencias. “Imagina que un jugador que ahora está perfecto llega con tres kilos de más. Se quedará en Manchester y no viajará a Nottingham, eso seguro”, sentenció.

El mensaje de Haaland, uno de los jugadores más determinantes del City, fue interpretado como una respuesta distendida a las palabras de su entrenador, en un momento en el que el equipo atraviesa una buena dinámica.

El Manchester City afrontará la decimoctava jornada de la Premier League como segundo clasificado, con 37 puntos, a solo dos del líder Arsenal, y con la intención de mantener la presión en la pelea por el título.