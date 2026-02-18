Carín León gira en Estados Unidos con un mensaje que va más allá de la música. El cantante sonorense aseguró que su tour “De Sonora para el mundo” busca convertirse en una voz de aliento para la comunidad mexicana que enfrenta momentos difíciles en materia migratoria.

El artista, ganador por segundo año consecutivo del Grammy al mejor álbum de música mexicana, reconoció que resulta imposible no empatizar con las imágenes de separaciones familiares y niños apartados de sus padres. En ese contexto, considera que su papel es acompañar desde el escenario.

“Seguir apoyando y sirviendo como voz de aliento”, expresó durante una entrevista en Miami. Para él, los conciertos deben ayudar a sobrellevar “tragos amargos” y recordar que es posible salir adelante incluso en circunstancias adversas.

La gira comenzará el 20 de mayo en Hidalgo, Texas, ciudad fronteriza con México. El recorrido contempla casi 40 fechas en Estados Unidos y una presentación en Toronto. La mayoría de los conciertos se concentrarán en Texas, California y Las Vegas, estados con amplia presencia mexicana.

Carín León gira en Estados Unidos y consolida su salto al country

El tour llega después del éxito de “Palabra de To’s (Seca)”, álbum que le valió el Grammy y que amplió su alcance internacional. Paralelamente, el cantante ha fortalecido su incursión en el country, un movimiento que lo ha llevado a escenarios emblemáticos.

En 2024 debutó en el Grand Ole Opry de Nashville y se convirtió en el primer artista latino con listado propio en el Spotify House del CMA Fest. Además, lanzó el dueto “She Hurts Like Tequila” junto a Cody Johnson.

Actualmente prepara un álbum completamente en inglés, enfocado en el country, cuyo lanzamiento se ha pospuesto por la buena recepción de sus proyectos recientes y el próximo estreno de “Boca Chueca Vol. 2”.

León defiende su versatilidad. Aunque es referente del regional mexicano, ha explorado rock y R&B y ha colaborado con artistas como Kanny García, Maluma, Bon Jovi y Carlos Santana. A su juicio, los géneros no deben verse como límites.

La gira también incluye más de diez fechas en Las Vegas, donde será el primer artista latino en presentarse en The Sphere. Con este recorrido, Carín León no solo expande su proyección internacional, sino que refuerza su vínculo con una comunidad que, según él, necesita esperanza tanto como entretenimiento.