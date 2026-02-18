La temporada MLS 2026 comienza este fin de semana con una profunda renovación en sus plantillas y la llegada de figuras internacionales que elevan el perfil del campeonato. Entre los nombres más destacados aparece James Rodríguez, quien se incorporó al Minnesota United, en un movimiento que marca uno de los fichajes más mediáticos del año.

Desde la consagración del Inter Miami en la MLS Cup el pasado diciembre, los 30 clubes de la liga han concretado más de 300 movimientos entre altas y bajas. El mercado no solo fue activo, sino estratégico, con equipos que buscan consolidar proyectos deportivos más ambiciosos.

James, de 34 años, aterriza en Minnesota tras una etapa estable en el León mexicano. Su llegada apunta a transformar el estilo de un equipo que la temporada anterior registró apenas un 39 % de posesión. El colombiano se suma así al grupo de estrellas que ya militan en la liga, encabezado por Lionel Messi, Son Heung-min en Los Angeles FC y Thomas Müller en Vancouver Whitecaps.

Otro fichaje relevante es el del alemán Timo Werner, quien reforzará al San Jose Earthquakes. A sus 29 años, el delantero intenta relanzar una carrera que brilló en el Leipzig y la selección alemana antes de su etapa irregular en el Chelsea. San Jose necesitaba liderazgo ofensivo tras la salida de Cristian Arango, y Werner asume ese reto.

Inter Miami, por su parte, vuelve a apostar fuerte. El club incorporó a Germán Berterame, delantero procedente del Monterrey, donde anotó 50 goles en 114 partidos. El atacante, que compite internacionalmente con México, será socio de Messi en ataque. Además, se sumaron Rodrigo De Paul, Tadeo Allende y el español Sergio Reguilón, en una clara señal de continuidad competitiva.

Regresos y despedidas en la MLS

La temporada MLS 2026 también trae regresos destacados. Facundo Torres vuelve tras su paso por Palmeiras y ahora defenderá al Austin FC, que pagó 9,5 millones de dólares por el uruguayo. Héctor Herrera, tras un año en Toluca, regresó al Houston Dynamo FC.

En contraste, varias figuras dejaron la liga. Jordi Alba y Sergio Busquets anunciaron su retiro tras conquistar el título con Inter Miami. Obed Vargas dio el salto al Atlético de Madrid, mientras Josef Martínez se marchó al Tijuana después de ocho temporadas en la MLS. Christian Benteke y Luis Muriel también emprendieron nuevos rumbos fuera del campeonato estadounidense.

Con nuevos referentes, salidas simbólicas y una competencia cada vez más internacionalizada, la temporada MLS 2026 se presenta como una de las más atractivas de su historia reciente.