El algoritmo “Para ti” de X puede influir de forma significativa en las opiniones políticas de los usuarios. Así lo concluye un estudio publicado en la revista Nature, basado en un experimento con casi 5.000 participantes en Estados Unidos.

La investigación señala que quienes utilizaron el muro algorítmico mostraron una mayor inclinación hacia posiciones conservadoras. Además, el efecto persistió incluso después de que los usuarios regresaran al formato cronológico tradicional.

El trabajo fue realizado por un equipo internacional de científicos de Italia, Suiza y Francia. Durante siete semanas, 4.965 usuarios fueron asignados al azar a dos grupos: uno que utilizaba el algoritmo “Para ti” de X y otro que navegaba con el muro cronológico.

Los investigadores aplicaron encuestas antes y después del experimento. También analizaron el contenido mostrado y las interacciones mediante una extensión de navegador que permitió monitorizar la experiencia de los participantes.

Más interacción y mayor giro ideológico

Los resultados indican que quienes estuvieron expuestos al algoritmo interactuaron más con la plataforma. Asimismo, tendieron a seguir con mayor frecuencia a activistas conservadores y a adoptar opiniones políticas más cercanas a la derecha.

En cambio, cuando los usuarios pasaron del muro algorítmico al cronológico, apenas se registraron cambios en sus posturas. Esto sugiere que la exposición inicial al algoritmo puede generar efectos duraderos.

El análisis del contenido mostró que el algoritmo priorizaba publicaciones conservadoras y activistas, mientras reducía la visibilidad de medios de comunicación tradicionales. Para los autores, estos hallazgos evidencian que los algoritmos no solo determinan qué se ve, sino que moldean el entorno político digital.

Limitaciones y contexto

Los investigadores subrayan que los resultados se circunscriben a la red X y al periodo analizado. El experimento se realizó en el verano de 2023, meses después de que Elon Musk adquiriera la compañía y antes de que apoyara públicamente a Donald Trump.

No obstante, expertos consultados consideran que el estudio ofrece evidencia sólida sobre la influencia de la mediación algorítmica. Ramón Salaverría, catedrático de Periodismo en la Universidad de Navarra, destacó el rigor metodológico y la independencia del análisis, ya que no contó con la colaboración de la empresa.

Por su parte, la investigadora Celia Díaz afirmó que el trabajo demuestra cómo el diseño de las plataformas puede alterar tanto el flujo informativo como la estructura de las redes sociales individuales. En el actual debate sobre gobernanza digital y desinformación, los resultados aportan datos relevantes sobre el impacto de los sistemas de recomendación en la formación de actitudes políticas.