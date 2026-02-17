Menu
Al Pacino y De Niro rinden homenaje a Robert Duvall tras su muerte a los 95 años

Imagen de archivo. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

El homenaje Robert Duvall se multiplicó en Hollywood tras conocerse su fallecimiento a los 95 años. Al Pacino y Robert De Niro encabezaron los mensajes de despedida hacia quien fue uno de los actores más respetados de su generación.

Pacino, que compartió pantalla con Duvall en El Padrino y El Padrino II, destacó su talento y su profunda conexión con el cine. “Fue un honor haber trabajado con Robert Duvall”, afirmó. Además, lo definió como un actor nato cuyo talento será recordado por siempre.

Por su parte, De Niro envió un mensaje breve pero emotivo. “Que Dios bendiga a Bobby. Espero vivir hasta los 95 años. Que descanse en paz”, escribió. Aunque no compartieron escenas, ambos participaron en El Padrino II, donde De Niro interpretó al joven Vito Corleone.

Un homenaje Robert Duvall que une a Hollywood

El homenaje Robert Duvall no se limitó a sus compañeros de reparto. Francis Ford Coppola recordó la huella del actor en varias de sus películas más emblemáticas. Enumeró títulos como The Conversation, Apocalypse Now y The Godfather, subrayando su importancia en el llamado Zoetrope Americano.

Asimismo, Viola Davis evocó su experiencia junto a Duvall en Widows. La actriz destacó su capacidad para interpretar personajes que combinaban fuerza y humanidad. Según escribió, la grandeza del actor permanecerá como un regalo para el público.

Adam Sandler también se sumó a las muestras de respeto. Recordó su trabajo conjunto en Hustle y lo describió como uno de los mejores actores que ha dado la industria.

Legado imborrable en el cine

Robert Duvall construyó una carrera de más de seis décadas. Participó en clásicos como Matar a un ruiseñor, Tender Mercies y Lonesome Dove. Su interpretación de Tom Hagen en El Padrino consolidó su prestigio internacional.

Además, su papel como el teniente coronel Kilgore en Apocalypse Now dejó frases que forman parte de la cultura popular. Su presencia en pantalla siempre transmitió autoridad y profundidad.

Finalmente, el homenaje Robert Duvall confirma el impacto duradero de su trayectoria. La industria pierde a uno de sus referentes, pero su legado continúa vivo en cada una de sus interpretaciones.

El Especialito

