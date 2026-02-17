Irán aseguró este martes que alcanzó con Estados Unidos un consenso sobre los principios de un posible acuerdo nuclear Irán, tras la segunda ronda de negociaciones celebrada en Ginebra. El anuncio fue realizado por el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, al término del encuentro.

Según explicó, ambas partes lograron un entendimiento general que servirá como base para redactar un eventual texto formal. Sin embargo, advirtió que este avance no garantiza un cierre inmediato del pacto. De hecho, subrayó que la fase de redacción suele ser la más compleja.

El jefe de la diplomacia iraní calificó la reunión como más seria que la celebrada el 6 de febrero en Omán. Además, sostuvo que se registraron progresos positivos en comparación con el primer contacto.

Obstáculos para el acuerdo nuclear Irán

A pesar del avance, persisten diferencias sustanciales. Teherán mantiene su negativa a aceptar un enriquecimiento cero de uranio. Asimismo, rechaza limitar su programa de misiles balísticos, una exigencia central de Washington.

El líder supremo iraní, Ali Jameneí, reiteró que el armamento disuasorio es necesario para la defensa nacional. En ese sentido, defendió el desarrollo de misiles como una obligación estratégica. También criticó la postura estadounidense y afirmó que la República Islámica no será debilitada.

Mientras tanto, las delegaciones no han fijado fecha para la próxima ronda. El equipo estadounidense estuvo encabezado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, con mediación de Omán.

Negociaciones bajo presión militar

Las conversaciones se desarrollan en un contexto de alta tensión regional. Durante la jornada, Irán anunció el cierre parcial del estrecho de Ormuz por maniobras navales. El paso es clave para la exportación de petróleo del golfo Pérsico.

Por otra parte, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en Oriente Medio. El presidente Donald Trump ordenó el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln y anunció el envío del USS Gerald R. Ford.

Las negociaciones sobre el acuerdo nuclear Irán también se producen tras la guerra de doce días entre Irán e Israel en junio pasado. Además, el país atraviesa un periodo de agitación interna tras protestas masivas que dejaron miles de víctimas.

Finalmente, aunque ambas partes reconocen avances, el futuro del acuerdo nuclear Irán dependerá de su capacidad para superar las profundas diferencias estratégicas que aún los separan.