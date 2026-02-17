Eric Garcia Barcelona respira con tranquilidad tras las pruebas médicas realizadas este martes. El defensor azulgrana no sufre ninguna lesión, pese a que tuvo que ser sustituido durante la derrota por 2-1 ante el Girona en Montilivi.

En un primer momento se temió una posible dolencia en los isquiotibiales de la pierna izquierda. El propio jugador mostró preocupación cuando fue atendido en el banquillo. Sin embargo, los exámenes descartaron cualquier problema muscular.

La decisión de Hansi Flick de conceder dos días de descanso al equipo también juega a favor del central. El técnico consideró que la plantilla acumulaba un desgaste importante y optó por frenar la carga física tras el partido.

Eric Garcia Barcelona, pieza habitual para Flick

Eric Garcia Barcelona se ha convertido en uno de los futbolistas más utilizados por el entrenador alemán. Fue sustituido en el minuto 73 a petición propia y en su lugar ingresó Ronald Araujo.

El jugador de Martorell suma 57 partidos oficiales consecutivos, una cifra que refleja su continuidad. Además, su versatilidad le permite desempeñarse en varias posiciones defensivas y en el centro del campo, lo que aumenta su valor dentro del sistema.

El Barcelona descansará martes y miércoles y retomará los entrenamientos el jueves para preparar el encuentro liguero ante el Levante, programado para el domingo a las 16:15 CET. Con las pruebas médicas superadas, todo apunta a que Eric Garcia estará disponible sin mayores complicaciones.