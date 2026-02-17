Menu
Los logotipos de las aplicaciones de Netflix, Warner Brothers y Paramount en una pantalla de un teléfono inteligente en Berlín, Alemania, el 9 de diciembre de 2025. EFE/HANNIBAL HANSCHKE

Warner Bros Discovery abrió un periodo de siete días para escuchar una mejora de oferta de Paramount Skydance, aunque reafirmó que la fusion Warner Netflix sigue siendo su prioridad estratégica. La ventana de negociación estará abierta hasta el 23 de febrero.

Al mismo tiempo, la compañía convocó una junta de accionistas para el 20 de marzo con el objetivo de aprobar formalmente la fusion Warner Netflix. El consejo de administración reiteró por unanimidad su recomendación de respaldar ese acuerdo.

Según explicó la empresa en una carta enviada a Paramount Skydance, el 11 de febrero un alto representante de esa firma comunicó verbalmente que podría ofrecer 31 dólares por acción si se iniciaban conversaciones formales. Además, señaló que no se trataba de su oferta final.

Netflix concedió una dispensa temporal que permite a Warner dialogar con Paramount durante este breve periodo. Sin embargo, la empresa dejó claro que sigue plenamente comprometida con la fusion Warner Netflix.

Oferta de Paramount frente a fusion Warner Netflix

Paramount Skydance, respaldada financieramente por Larry Ellison, presentó una propuesta valorada en más de 108.000 millones de dólares. Aun así, el consejo de Warner considera que su planteamiento es inferior en aspectos clave frente a la fusion Warner Netflix.

Aunque sobre el papel la cifra de Paramount es superior, los directivos estiman que el acuerdo con Netflix implica menores riesgos regulatorios y de ejecución. Por eso, priorizan la estabilidad del pacto ya firmado.

Además, Paramount propuso compensaciones adicionales a los accionistas si la operación no se concreta antes del 31 de diciembre de 2026. No obstante, el consejo de Warner insiste en que el valor estratégico y operativo de Netflix resulta más sólido a largo plazo.

Decisión clave para los accionistas

El presidente de Warner, Samuel A. Di Piazza, destacó el enorme valor que aporta Netflix a la compañía. Según afirmó, la fusion Warner Netflix representa la mejor opción para maximizar beneficios y reducir incertidumbre.

De este modo, los accionistas deberán decidir en marzo si respaldan la operación con Netflix. Mientras tanto, Paramount tiene hasta el 23 de febrero para presentar una propuesta vinculante que mejore sustancialmente sus condiciones.

Finalmente, el proceso refleja la intensa competencia por consolidar el sector audiovisual global, donde las plataformas de streaming y los grandes estudios buscan reforzar su posición en un mercado cada vez más concentrado.

