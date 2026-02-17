El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que existe un dialogo Cuba EEUU en marcha y señaló que su secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene contactos directos con autoridades de la isla. Además, descartó que sea necesaria una operación militar similar a la realizada en Venezuela.

Trump realizó estas declaraciones ante periodistas durante un desplazamiento oficial. Según explicó, Washington ya reconoce interlocutores en La Habana y considera que las conversaciones deben avanzar hacia un acuerdo.

El mandatario describió a Cuba como una nación en crisis. Asimismo, afirmó que la situación energética y económica representa una amenaza humanitaria. Por eso, defendió la necesidad de mantener la presión diplomática mientras se exploran soluciones políticas.

El dialogo Cuba EEUU bajo presión

El dialogo Cuba EEUU se produce en medio de sanciones vigentes y restricciones económicas que afectan al suministro de combustible en la isla. Trump insistió en que su Administración controla el flujo de recursos estratégicos hacia el país caribeño.

También sostuvo que Estados Unidos supervisa cualquier avance relacionado con el sector energético. Según indicó, el petróleo que sale del país pasa por un sistema regulado por Washington.

Sin embargo, el presidente evitó detallar los términos concretos de las conversaciones. Tampoco confirmó fechas ni posibles compromisos bilaterales. De este modo, dejó abierta la posibilidad de nuevas rondas de negociación.

Sin planes de intervención militar

Al ser consultado sobre una eventual acción militar, Trump respondió que no la considera necesaria. Aunque no descartó opciones en abstracto, afirmó que no cree que ese escenario sea conveniente en este momento.

Mientras tanto, Cuba atraviesa una profunda crisis energética que se ha intensificado desde 2024. Los apagones y la escasez de combustible han marcado la vida cotidiana en la isla.

Finalmente, el presidente reiteró que el objetivo es alcanzar un entendimiento sin recurrir a la fuerza. El dialogo Cuba EEUU, subrayó, debe servir para estabilizar la situación y evitar mayores tensiones en la región.