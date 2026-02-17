El resurgir de Lemar Girona ya es una de las mejores noticias para el equipo de Míchel Sánchez. El atacante francés volvió a ser determinante en la victoria por 2-1 ante el Barcelona en Montilivi, un triunfo que refuerza las aspiraciones del club en la pelea por la permanencia y abre la puerta a soñar con Europa.

Tras el encuentro, Míchel destacó el impacto del jugador cedido por el Atlético de Madrid. Lo definió como diferencial en espacios reducidos y subrayó su capacidad para resolver situaciones gracias a su talento y rapidez mental. Según el técnico, su lectura del juego eleva el nivel colectivo.

El entrenador recordó que Lemar pasó casi dos años con escasa continuidad por una lesión importante. Ahora, aseguró, está recuperando su verdadero nivel. “Su ritmo de juego en la cabeza es increíble”, afirmó.

Lemar Girona encadena goles y minutos

El impulso de Lemar Girona se refleja también en su rendimiento reciente. Ha sido titular en los últimos siete partidos y encadena dos encuentros consecutivos marcando. Anotó ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán y luego igualó el marcador frente al Barcelona antes del tanto definitivo de Fran Beltrán.

Su último gol antes de esta racha databa del 18 de marzo de 2023. Por eso, su regreso al protagonismo tiene un valor especial. Además, acumula ya 827 minutos esta temporada, muy por encima de sus cifras en los dos cursos anteriores.

La ovación de Montilivi al ser sustituido confirmó su buen momento. Míchel lo abrazó en el banquillo y también en el vestuario, celebrando su recuperación futbolística.

Un talento que vuelve a disfrutar

La primera parte del curso no fue sencilla. Una lesión en el gemelo frenó su adaptación y lo mantuvo casi dos meses fuera. Sin embargo, su progresión ha sido constante.

El Girona es duodécimo y está a solo dos puntos del octavo clasificado tras un inicio preocupante. En ese contexto, la mejor versión de Lemar supone un impulso clave.

Campeón del mundo con Francia en 2018, el Atlético pagó más de 70 millones de euros al Mónaco por su fichaje ese verano. Ahora, cedido en Girona, vuelve a disfrutar del fútbol. Y con él, también disfrutan Míchel y la afición de Montilivi.