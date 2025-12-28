El último domingo del año está fuertemente influenciado por Neptuno, el regente de Piscis. La energía es soñadora, introspectiva y ligeramente nostálgica. Es un día perfecto para la reflexión tranquila, el reajuste de metas y la conexión profunda con la intuición. La conjunción de la Luna con Neptuno puede hacer que los límites sean difusos, por lo que se recomienda evitar decisiones importantes y centrarse en la calma, la creatividad o el disfrute sensorial.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Con el año llegando a su fin, es natural reflexionar sobre los propósitos no cumplidos. No te agobies; la energía de este domingo es para la reflexión y el reajuste de metas. Analiza objetivamente qué puedes lograr en el corto plazo.

Afirmación: “Reajusto mis metas con claridad y sé que puedo lograrlas pronto.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en conjunción con Neptuno (Día de introspección y reajuste de metas).

Números de la Suerte: 1, 10, 28.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Jornada ideal para organizar tu vida e iniciar un plan de bienestar. La clave es el equilibrio entre dieta y deporte. La aversión al sofá será alta. Te apetecerá salir al aire libre y disfrutar de excursiones para conectar con la naturaleza.

Afirmación: “Organizo mi vida para un bienestar duradero y disfruto del movimiento.”

Acontecimiento Astrológico: Sol en Capricornio (Enfoque en estructura y bienestar físico).

Números de la Suerte: 6, 14, 32.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Evita poner a prueba a tu pareja o pedirle que haga cosas que tú no harías. El foco debe estar en la autoevaluación. La energía de Neptuno te invita a pulir los aspectos más vulnerables o negativos de tu personalidad.

Afirmación:“Me centro en mi crecimiento personal y soy justo con mi pareja.”

Acontecimiento Astrológico: Conjunción Luna-Neptuno (Necesidad de introspección sobre el yo)



Números de la Suerte: 3,17,53.

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Día lleno de emociones y sorpresas placenteras. Estarás muy abierto a nuevas sensaciones y experiencias, siempre que sean en compañía. Eres consciente de tus límites, por lo que no hay peligro de que te sientas “atrapado” por ellas

Afirmación:“Me abro a nuevas experiencias y disfruto plenamente de las emociones compartidas.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en Cáncer (Alta sensibilidad y conexión emocional).



Números de la Suerte: 2, 7, 29.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Goza de un día de calma total, un respiro del estrés anterior. Disfruta de la armonía que necesitabas para recargar tus pilas antes de las fiestas de fin de año. La tranquilidad es tu mejor medicina hoy.

Afirmación: “Disfruto de la calma y recargo mis energías con positividad.”

Acontecimiento Astrológico: Sol en Capricornio (Equilibrio y recarga de energía).

Números de la Suerte: 1, 19, 33.

Virgo (23 de agosto – 21 de septiembre)

Día favorable para revelar aspectos de tu personalidad que los más recientes en tu vida no conocen. Tu energía vital y tus sentimientos, si se comparten con honestidad, te permitirán disfrutar al máximo de la jornada con los tuyos.

Afirmación: “Comparto mi ser auténtico con quienes amo y me siento celebrado.”

Acontecimiento Astrológico: Neptuno influye en la honestidad (Revelación del yo auténtico).

Números de la Suerte: 6, 24,48.

Libra (22 de septiembre – 22 de octubre)

Tendrás gran facilidad para comunicarte con personas con las que no sueles tener una relación intensa. Se presentan distintas opciones para planear un viaje o unas vacaciones. La energía del día es ideal para el disfrute sensorial, como descorchar un buen vino.

Afirmación: “Mi comunicación es fluida y atraigo opciones de alegría y descanso.”

Acontecimiento Astrológico: Luna en Piscis (Expansión social y disfrute sensorial).

Números de la Suerte: 11, 22, 36.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Buen momento para asuntos familiares y con amigos. Tu actitud optimista y afable hará que estas reuniones sean muy fructíferas. Sin embargo, vigila de cerca los dolores de espalda; es una señal de tensión acumulada que debes liberar.

Afirmación:“Mi actitud positiva trae alegría a mi entorno y cuido mi cuerpo de la tensión.”

Acontecimiento Astrológico:Júpiter influye en el optimismo social (Actitud positiva en reuniones).

Números de la Suerte: 8, 13, 40.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El amor te trae novedades sorprendentes. Si esperabas buenas noticias, este es el día. Puede que sea el momento de avanzar hacia un compromiso más serio, o incluso de anunciar una boda. La energía te impulsa al futuro.

Afirmación: “Abrazo las sorpresas del amor y avanzo hacia un compromiso feliz.”

Acontecimiento Astrológico: Júpiter influye en el amor (Expansión y compromiso sentimental).

Números de la Suerte: 9, 21, 50.

Capricornio (22 de diciembre – 21 de enero)

Puede iniciarse una racha de discusiones sentimentales que, según el estado de tu relación, podrían llevar a una ruptura temporal o definitiva. Estas turbulencias emocionales podrían extenderse a otros planos de tu vida.

Afirmación: “Manejo la tensión emocional con madurez y determinación.”

Acontecimiento Astrológico: Sol en Capricornio en cuadratura (Tensión en las relaciones).

Números de la Suerte: 4, 19, 31.

Acuario (22 de enero – 21 de febrero)

El dinero se destinará a reformas del hogar y asuntos familiares. Es crucial que elijas bien el destino de tus fondos, ya que no sobrará para imprevistos. Te tocará reestructurar la economía familiar para planificar sin sustos los meses venideros.

Afirmación: “Reestructuro mis finanzas con inteligencia para asegurar mi estabilidad.”

Acontecimiento Astrológico: Saturno influye en las finanzas (Necesidad de reestructuración económica).

Números de la Suerte: 11, 26, 44.

Piscis (22 de febrero – 20 de marzo)

Día estupendo en pareja. Si estás soltero, es muy fácil que surja una aventura emocionante. Sin embargo, pueden aparecer pequeños problemas bancarios que te llevarán tiempo solucionar. Además, vigila una insignificante alergia.

Afirmación: “Atraigo la alegría en el amor y resuelvo los obstáculos con facilidad.”

Acontecimiento Astrológico:Luna en conjunción con Neptuno (Aumento del romance y la intuición).

Números de la Suerte: 7, 12, 38.