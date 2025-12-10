El duelo Knicks vs Raptors en la Copa NBA dejó una exhibición de autoridad de Nueva York, que se impuso este martes en Toronto por 101-117 y aseguró su pase a la semifinal de la Conferencia Este. Jalen Brunson fue la gran figura del encuentro con 35 puntos, liderando a unos Knicks que dominaron a partir del segundo cuarto y nunca miraron atrás.

Desde el inicio, el ambiente prometía un partido intenso, pero fueron los Raptors quienes golpearon primero. Con un Brandon Ingram inspirado, Toronto cerró el primer cuarto con ventaja de 39-35 gracias a los 17 puntos del alero, que parecía decidido a evitar la eliminación de su equipo en la Copa. En ese tramo, Knicks vs Raptors en la Copa NBA apuntaba a un duelo más parejo de lo que terminaría siendo.

Todo cambió en el segundo cuarto. La defensa de Nueva York ajustó líneas, subió la intensidad y secó a Ingram, que solo pudo anotar dos puntos en ese periodo. Sin su principal referencia ofensiva, los Raptors se quedaron en 13 puntos en el parcial, mientras los Knicks sumaban 34. El partido se rompió ahí: el conjunto neoyorquino se fue al descanso con una ventaja de 79-52 que resultó imposible de remontar.

Karl-Anthony Towns firmó un doble-doble de alto impacto, con 14 puntos y 16 rebotes, dominando los tableros y dando segundas oportunidades constantes a su equipo. En los Raptors, además de los 31 puntos de Ingram, destacó Jamal Shead con 18 puntos, el mejor registro anotador de su joven carrera profesional.

Las bajas pesaron. Toronto acusó la ausencia de dos titulares clave, RJ Barrett e Immanuel Quickley, además de Jamison Battle, pieza importante en la segunda rotación. Sin alternativas consistentes, el ataque local se volvió previsible y dependiente de fogonazos individuales.

En la segunda mitad, los Knicks se limitaron a gestionar la ventaja. Al final del tercer cuarto mandaban 94-79 y los últimos doce minutos se jugaron casi como un trámite. Toronto ya parecía más pendiente de la temporada regular, mientras Nueva York pensaba en Las Vegas.

Con esta victoria, los Knicks encadenan diez triunfos consecutivos frente a los Raptors y se preparan para enfrentar a los Orlando Magic en Las Vegas por un lugar en la final de la Copa, que se disputará el 16 de diciembre. Knicks vs Raptors en la Copa NBA se cierra así como una señal clara: Nueva York llega a la fase decisiva del torneo en muy buena forma.