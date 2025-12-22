El matcha, un tipo de té verde en polvo originario de Japón, se ha convertido en una de las bebidas más populares dentro del mundo del bienestar. Se le atribuyen beneficios como mayor concentración, aporte de antioxidantes y energía sostenida. Sin embargo, especialistas advierten que consumir matcha en exceso podría tener un efecto adverso poco conocido: contribuir al desarrollo de anemia, especialmente en personas con riesgo de deficiencia de hierro.
Por qué el matcha puede afectar los niveles de hierro
El matcha contiene altas concentraciones de polifenoles y taninos, compuestos naturales que pueden interferir con la absorción del hierro no hemo, el tipo de hierro presente en alimentos de origen vegetal. Cuando el matcha se consume junto con comidas o en grandes cantidades a lo largo del día, estos compuestos pueden reducir la cantidad de hierro que el cuerpo logra absorber.
Este efecto no es exclusivo del matcha. Ocurre también con otros tés, incluido el té negro, pero el matcha concentra una mayor cantidad de estos compuestos porque se consume la hoja entera pulverizada.
Quiénes deben tener más cuidado
No todas las personas que toman matcha desarrollarán anemia. El riesgo es mayor en:
- Personas con anemia ferropénica o niveles bajos de hierro
- Mujeres con menstruaciones abundantes
- Embarazadas
- Vegetarianos y veganos
- Personas con trastornos digestivos que afectan la absorción de nutrientes
En estos casos, un consumo elevado y mal distribuido de matcha podría empeorar una deficiencia existente.
Cuánto es demasiado matcha
Los expertos coinciden en que una a dos tazas al día suelen ser seguras para la mayoría de los adultos sanos. El problema surge cuando se consumen múltiples porciones diarias, suplementos concentrados o bebidas de matcha de alta potencia, especialmente sin considerar el momento del consumo.
Tomar matcha inmediatamente antes, durante o después de las comidas ricas en hierro puede limitar su absorción.
Señales de alerta de anemia
Algunos síntomas que pueden indicar niveles bajos de hierro incluyen:
- Fatiga persistente
- Debilidad
- Mareos
- Palidez
- Falta de concentración
- Sensación de frío constante
Ante estos síntomas, es importante consultar a un profesional de la salud y no asumir que el matcha es la única causa.
Cómo consumir matcha de forma segura
Para disfrutar de los beneficios del matcha sin comprometer la salud, los especialistas recomiendan:
- Consumirlo entre comidas, no junto a ellas
- Limitar la cantidad diaria
- Acompañar la dieta con alimentos ricos en hierro
- Combinar hierro con vitamina C para mejorar su absorción
- Evitar el consumo excesivo si ya existe diagnóstico de anemia
Equilibrio antes que exceso
El matcha sigue siendo una bebida con propiedades interesantes, pero como ocurre con muchos productos asociados al bienestar, más no siempre es mejor. La clave está en el consumo moderado y consciente, especialmente cuando se trata de nutrientes esenciales como el hierro.