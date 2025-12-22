El matcha, un tipo de té verde en polvo originario de Japón, se ha convertido en una de las bebidas más populares dentro del mundo del bienestar. Se le atribuyen beneficios como mayor concentración, aporte de antioxidantes y energía sostenida. Sin embargo, especialistas advierten que consumir matcha en exceso podría tener un efecto adverso poco conocido: contribuir al desarrollo de anemia, especialmente en personas con riesgo de deficiencia de hierro.

Por qué el matcha puede afectar los niveles de hierro

El matcha contiene altas concentraciones de polifenoles y taninos, compuestos naturales que pueden interferir con la absorción del hierro no hemo, el tipo de hierro presente en alimentos de origen vegetal. Cuando el matcha se consume junto con comidas o en grandes cantidades a lo largo del día, estos compuestos pueden reducir la cantidad de hierro que el cuerpo logra absorber.

Este efecto no es exclusivo del matcha. Ocurre también con otros tés, incluido el té negro, pero el matcha concentra una mayor cantidad de estos compuestos porque se consume la hoja entera pulverizada.

Quiénes deben tener más cuidado

No todas las personas que toman matcha desarrollarán anemia. El riesgo es mayor en:

Personas con anemia ferropénica o niveles bajos de hierro

Mujeres con menstruaciones abundantes

Embarazadas

Vegetarianos y veganos

Personas con trastornos digestivos que afectan la absorción de nutrientes

En estos casos, un consumo elevado y mal distribuido de matcha podría empeorar una deficiencia existente.

Cuánto es demasiado matcha

Los expertos coinciden en que una a dos tazas al día suelen ser seguras para la mayoría de los adultos sanos. El problema surge cuando se consumen múltiples porciones diarias, suplementos concentrados o bebidas de matcha de alta potencia, especialmente sin considerar el momento del consumo.

Tomar matcha inmediatamente antes, durante o después de las comidas ricas en hierro puede limitar su absorción.

Señales de alerta de anemia

Algunos síntomas que pueden indicar niveles bajos de hierro incluyen:

Fatiga persistente

Debilidad

Mareos

Palidez

Falta de concentración

Sensación de frío constante

Ante estos síntomas, es importante consultar a un profesional de la salud y no asumir que el matcha es la única causa.

Cómo consumir matcha de forma segura

Para disfrutar de los beneficios del matcha sin comprometer la salud, los especialistas recomiendan:

Consumirlo entre comidas, no junto a ellas

Limitar la cantidad diaria

Acompañar la dieta con alimentos ricos en hierro

Combinar hierro con vitamina C para mejorar su absorción

Evitar el consumo excesivo si ya existe diagnóstico de anemia

Equilibrio antes que exceso

El matcha sigue siendo una bebida con propiedades interesantes, pero como ocurre con muchos productos asociados al bienestar, más no siempre es mejor. La clave está en el consumo moderado y consciente, especialmente cuando se trata de nutrientes esenciales como el hierro.