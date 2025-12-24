Menu
Home/Noticias/Nicaragua acusa a EE.UU. de “piratería moderna” y saqueo de recursos venezolanos ante la ONU

Nicaragua acusa a EE.UU. de “piratería moderna” y saqueo de recursos venezolanos ante la ONU

Facebook
Twitter
Pinterest
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebra una sesión informativa sobre Venezuela, en Nueva York, EE. UU., el 23 de diciembre de 2025. EFE/OLGA FEDOROVA

Nicaragua denunció este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU lo que calificó como actos de “piratería moderna” y “saqueo” de los recursos de Venezuela por parte de Estados Unidos, en una sesión de emergencia solicitada por Caracas ante el aumento de la presión de Washington y su despliegue militar en la región.

Durante la reunión, el representante permanente de Nicaragua ante las Naciones Unidas, Jaime Hermida, condenó la confiscación de buques con crudo venezolano y el bloqueo de activos financieros, al asegurar que estas acciones “atentan contra la soberanía del pueblo de Venezuela” y representan una amenaza para la estabilidad de América Latina y el Caribe.

Hermida advirtió que estas medidas tienen consecuencias directas sobre el comercio internacional y la navegación marítima, y afirmó que forman parte de una estrategia de hostilidad sostenida contra el Gobierno venezolano.

Según el diplomático nicaragüense, las acciones de Estados Unidos constituyen una “guerra híbrida” orientada a provocar el colapso económico y social de Venezuela, con el objetivo de imponer un Gobierno alineado con intereses extranjeros.

Nicaragua exigió además el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en la región, al considerar que representa una amenaza directa a la seguridad de los países latinoamericanos y caribeños y una violación de los principios básicos del derecho internacional.

En su intervención, Hermida llamó a la comunidad internacional a respetar la Carta de las Naciones Unidas, en particular los principios de no intervención, solución pacífica de controversias, igualdad soberana de los Estados y la prohibición del uso o amenaza de la fuerza contra la integridad territorial de cualquier país.

El representante nicaragüense reiteró la “solidaridad inquebrantable” de su país con el Gobierno de Nicolás Maduro, el pueblo venezolano y las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, y subrayó que la soberanía de Venezuela forma parte integral de la identidad de América Latina y el Caribe.

Finalmente, Nicaragua exigió el levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, al considerar que constituyen un castigo colectivo prohibido por el derecho internacional y un factor de desestabilización regional.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Noticias
NORAD vuelve a rastrear el trineo de Santa Claus en Nochebuena
December 24, 10:52 AM
By
Noticias
EE.UU. advierte a sus ciudadanos en México por aumento del crimen durante Navidad y fin de año
December 24, 8:15 AM
By
Noticias
Macron acusa a EE.UU. de intimidar a Europa tras veto migratorio contra Thierry Breton
December 24, 7:00 AM
By
Noticias
Estados Unidos y Canadá rastrean el trineo de Santa Claus en una tradición navideña con 70 años de historia
December 24, 7:00 AM
By
Noticias
La economía de EE.UU. crece un 1,1 % en el tercer trimestre pese al cierre del Gobierno
December 23, 9:00 AM
By
Noticias
La Audiencia Nacional avala la extradición a EE.UU. del exdirectivo de la ONU Vitaly Vanshelboim
December 23, 8:00 AM
By
Noticias
Macron respalda la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia tras nuevas declaraciones de Trump
December 23, 7:30 AM
By
Noticias
La otra cara de la Navidad en EE.UU.: más familias latinas recurren a bancos de alimentos
December 23, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *