La semana 17 de la NFL, penúltima de la temporada regular, se presenta como una de las más decisivas del año, con la lucha abierta por el liderato tanto en la Conferencia Americana (AFC) como en la Nacional (NFC), cuando varias franquicias buscan asegurar ventaja de local rumbo a los playoffs.

En la AFC, los Denver Broncos y los New England Patriots llegan empatados con marca de 12-3 y disputan el primer lugar de la conferencia. Denver ocupa actualmente la cima gracias a su mejor porcentaje de victorias ante rivales comunes, una diferencia mínima que obliga a ambos equipos a ganar para no depender de terceros.

La jornada comenzará este jueves con tres partidos, entre ellos el duelo navideño más esperado, cuando los Broncos visiten a los Kansas City Chiefs. Denver parte como favorito frente al equipo dirigido por Andy Reid, que no contará con su mariscal de campo titular Patrick Mahomes ni con su suplente Gardner Minshew, ambos fuera por lesión.

Un triunfo permitiría a los Broncos mantenerse como líderes de la AFC, siempre y cuando los Patriots no fallen el domingo ante los New York Jets, un rival obligado a dar la sorpresa si quiere alterar la pelea por el liderato.

La NFC, al rojo vivo

En la Conferencia Nacional, la lucha es todavía más cerrada. Los Seattle Seahawks lideran con marca de 12-3, pero tendrán una prueba exigente el domingo cuando visiten a los Carolina Panthers, campeones del Sur de la NFC. Ambos equipos necesitan ganar para afianzar su posición de cara a la postemporada.

Detrás de Seattle acechan los San Francisco 49ers y los Chicago Bears, ambos con récord de 11-4, que se enfrentarán entre sí en un duelo clave. El perdedor quedará prácticamente fuera de la pelea por el primer puesto de la conferencia.

San Francisco cuenta con un incentivo adicional. El Super Bowl LX se disputará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, su casa. Si los 49ers logran cerrar la temporada con victorias ante Bears y Seahawks, podrían disputar todos los playoffs como locales, incluyendo el partido por el campeonato.

Otros duelos destacados

La semana 17 también ofrece enfrentamientos clave en la lucha divisional y por los comodines. El duelo entre Cleveland Browns y Pittsburgh Steelers será determinante en el Norte de la AFC, mientras que los Philadelphia Eagles visitan a los Buffalo Bills en uno de los partidos más atractivos del domingo.

En el Sur de la AFC, los Jacksonville Jaguars intentarán mantener el liderato ante los Indianapolis Colts, que todavía sueñan con un milagro para alcanzar la postemporada.

La actividad se repartirá en cuatro días, con partidos el jueves, sábado, domingo y lunes, lo que convierte esta semana en una auténtica maratón de fútbol americano.

Calendario de la semana 17 de la NFL

Jueves 25 de diciembre

Commanders vs Cowboys

Vikings vs Lions

Chiefs vs Broncos

Sábado 27 de diciembre

Chargers vs Texans

Packers vs Ravens

Domingo 28 de diciembre

Bengals vs Cardinals

Browns vs Steelers

Titans vs Saints

Colts vs Jaguars

Dolphins vs Buccaneers

Jets vs Patriots

Panthers vs Seahawks

Raiders vs Giants

Bills vs Eagles

49ers vs Bears

Lunes 29 de diciembre

Falcons vs Rams