El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, habla durante una conferencia de prensa en la residencia de la embajada en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ José Méndez

La embajada de Estados Unidos en México emitió este martes una serie de recomendaciones de seguridad dirigidas a sus ciudadanos que residen o visitan el país durante las celebraciones de Navidad y fin de año, al advertir que el crimen “aumenta durante la temporada navideña”.

En un listado difundido en la red social X bajo el título “Consejos de seguridad durante las fiestas para ciudadanos estadounidenses en México”, la sede diplomática instó a tomar precauciones básicas como proteger los hogares, extremar cuidados al viajar y mantenerse atentos en espacios públicos.

Entre las recomendaciones para prevenir robos en viviendas, la embajada pidió cerrar bien puertas y ventanas, usar sistemas de alarma de forma constante y mantener objetos de valor fuera de la vista. También sugirió utilizar temporizadores o luces para simular que las casas están habitadas.

Para quienes salgan de viaje, la representación diplomática aconsejó evitar publicar planes o desplazamientos en tiempo real en redes sociales y compartir el itinerario únicamente con personas de confianza.

En espacios públicos, como centros comerciales, mercados o zonas concurridas, se pidió a los ciudadanos estadounidenses mantenerse alertas, observar su entorno y cuidar pertenencias personales, manteniendo bolsos y mochilas cerrados.

Respecto al uso de vehículos, la embajada recomendó estacionarse en lugares seguros y bien iluminados, además de no dejar objetos visibles dentro del automóvil.

La sede diplomática también alertó sobre el incremento de fraudes durante las fiestas, incluidos intentos de phishing y estafas en línea. Por ello, instó a verificar mensajes, enlaces y solicitudes de donaciones antes de interactuar con ellos.

Como medidas adicionales de prevención, aconsejó mantener los teléfonos móviles cargados, guardar números de emergencia y ubicar salidas y zonas seguras en espacios públicos.

En los últimos años, la embajada de Estados Unidos ha emitido de manera recurrente alertas de seguridad para sus ciudadanos ante la violencia y la inseguridad en distintos estados de México, tanto para viajes turísticos como para estancias prolongadas.

Por otra parte, la representación diplomática recordó a la comunidad migrante en situación irregular que puede registrarse antes de que finalice el año en la aplicación CBP Home para optar a un retorno voluntario a sus países de origen, que incluye un incentivo de 3.000 dólares, un vuelo gratuito y el perdón de multas o sanciones civiles.

