El año 2025 quedará registrado como uno de los más imprevisibles y agitados en la historia reciente de la NBA. Un curso marcado por decisiones que sacudieron la liga, cambios de poder inesperados y una ambición clara de expansión más allá de Estados Unidos.

Todo comenzó de madrugada, el 2 de febrero, cuando el mercado de traspasos estalló con una noticia que nadie vio venir. Los Dallas Mavericks enviaban a Luka Doncic a Los Angeles Lakers a cambio de Anthony Davis. La información, adelantada por Shams Charania, fue recibida con incredulidad incluso entre jugadores y directivos. Durante horas, muchos pensaron que se trataba de un error o de una filtración falsa.

El propio Doncic recibió la noticia en su casa, ya en la cama, sin previo aviso. El impacto fue inmediato. Dallas perdía a su referente generacional y los Lakers se aseguraban una nueva estrella para liderar la franquicia tras la era LeBron.

Meses después, en noviembre, la presión de la afición y del entorno terminó cobrando factura. Patrick Dumont, propietario de los Mavericks, destituyó al mánager general Nico Harrison, señalado como el principal responsable de una operación que nunca fue aceptada por la grada.

Paradójicamente, la franquicia texana vivió un golpe de suerte inesperado al ganar la lotería del draft con apenas un 1,8 por ciento de probabilidades. Con la primera selección, Dallas apostó por Cooper Flagg, uno de los talentos universitarios más prometedores de la última década, con la esperanza de iniciar una nueva etapa.

Oklahoma desafía la lógica

Mientras tanto, en Oklahoma City se escribía otra historia. Los Thunder se proclamaron campeones de la NBA liderados por Shai Gilgeous-Alexander, elegido MVP tanto de la temporada regular como de las Finales.

La franquicia culminó así un proyecto construido con paciencia desde el draft, reteniendo a piezas clave como Jalen Williams y Chet Holmgren y desafiando el modelo antidinastías que ha dominado la liga en los últimos años.

En las últimas siete temporadas, siete equipos distintos han ganado el anillo, un equilibrio competitivo del que la NBA presume abiertamente. Sin embargo, los Thunder parecen dispuestos a romper esa tendencia. Tras el título, iniciaron la nueva campaña con un arranque histórico de 24 victorias y una sola derrota, igualando el mejor inicio de siempre de los Golden State Warriors.

Los Knicks rompen una sequía histórica

En Nueva York, el curso también dejó decisiones arriesgadas. Tras caer en la final de la Conferencia Este ante Indiana, los Knicks sorprendieron al despedir a Tom Thibodeau, el entrenador que había llevado al equipo a su mejor nivel en un cuarto de siglo.

Sin un sustituto evidente, la franquicia apostó por Mike Brown, recién despedido de Sacramento. La jugada, cuestionada en su momento, terminó dando frutos. En diciembre, los Knicks conquistaron la NBA Cup tras vencer a los San Antonio Spurs, logrando su primer título en 52 años, desde el anillo de 1973.

Cambios en la NBA Cup

El éxito de la NBA Cup llevó a la liga a replantear su formato. A partir de 2026, las semifinales y los cuartos de final se disputarán en las canchas de los equipos mejor clasificados. Solo la final mantendrá una sede neutral, aunque la NBA estudia si seguir en Las Vegas o trasladarla a otro escenario, incluso universitario.

La NBA mira a Europa

Otra imagen clave del año se produjo en Nueva York, cuando la NBA y la FIBA anunciaron negociaciones para crear una nueva liga en Europa, sin la participación de la Euroliga. El proyecto avanza con cautela, pero con seriedad suficiente como para que el secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, se reuniera con los propietarios de la NBA.

“Creemos que ahora es el momento”, afirmó el comisionado Adam Silver en marzo, dejando claro que la expansión internacional es una prioridad estratégica.

Ventas récord y un año sin precedentes

El frenesí económico también marcó 2025. Los Boston Celtics fueron vendidos por 6.100 millones de dólares a Bill Chisholm, pero esa cifra quedó rápidamente superada cuando la familia Buss vendió los Lakers por 10.000 millones a Mark Walter, en la operación más cara de la historia del deporte profesional.

A ello se sumó la venta de los Portland Trail Blazers por más de 4.000 millones y una cascada de movimientos que incluyó la llegada de Kevin Durant a Houston y de Jimmy Butler a Golden State.

Como si no fuera suficiente, el año también estuvo salpicado por escándalos judiciales, con el arresto del jugador Terry Rozier y del entrenador Chauncey Billups por su presunta vinculación con apuestas ilegales y redes criminales.

En conjunto, 2025 fue un año que redefinió el mapa de la NBA. Caótico, sorprendente y revelador de una liga que, lejos de acomodarse, sigue reinventándose a toda velocidad.