Trump inaugurará el 250 aniversario de EE.UU. iluminando el Monumento a Washington en Nochevieja

Trump inaugurará el 250 aniversario de EE.UU. iluminando el Monumento a Washington en Nochevieja

Imagen de archivo. EFE/EPA/ALEX WROBLEWSKI

La Administración del presidente Donald Trump dará inicio en Nochevieja a los festejos oficiales por el 250 aniversario de Estados Unidos, que se conmemorará en 2026, con la iluminación especial del Monumento a Washington, presentado como “la vela de cumpleaños más alta del mundo”.

El evento incluirá una cuenta regresiva para recibir el Año Nuevo y marcará el comienzo de un año completo de celebraciones. Durante seis noches consecutivas, el obelisco será utilizado como pantalla para proyectar mapas, imágenes y vídeos que recorrerán los principales hitos de la historia estadounidense, según un comunicado difundido este martes.

El Monumento a Washington, de 555 pies de altura (169 metros), fue inaugurado en 1884 en honor al primer presidente del país y se ubica en la Explanada Nacional, el espacio que concentra algunos de los monumentos, museos e instituciones más emblemáticas de la capital.

“La iluminación del Monumento a Washington marca el comienzo de un año trascendental para nuestra nación: 250 años desde la firma de la Declaración de Independencia”, afirmó Keith Krach, director ejecutivo de Freedom 250, la entidad encargada de coordinar los actos conmemorativos.

Krach invitó a los estadounidenses y a los aliados del país en el extranjero a sumarse a lo que describió como una celebración del “espíritu estadounidense” y de la historia nacional.

El encendido del monumento en Nochevieja será el punto de partida de una serie de eventos impulsados por el Gobierno de Trump para recordar la independencia de Estados Unidos del Reino Unido, proclamada el 4 de julio de 1776.

El acto central de las celebraciones está previsto para el 4 de julio de 2026, con un gran espectáculo de fuegos artificiales en la Explanada Nacional. Además, el calendario incluye otros eventos conmemorativos, entre ellos actividades oficiales en torno al Día de la Bandera, que se celebra el 14 de junio.

Como parte de las iniciativas anunciadas, el Departamento del Tesoro también planea la acuñación de monedas especiales de un dólar para conmemorar el aniversario.

