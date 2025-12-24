Menu
Taylor Swift dona un millón de dólares a Feeding America para combatir el hambre en EE.UU.

Taylor Swift dona un millón de dólares a Feeding America para combatir el hambre en EE.UU.

Taylor Swift. EFE/EPA/SARAH YENESEL

La cantante estadounidense Taylor Swift donó un millón de dólares a Feeding America, la mayor red de bancos de alimentos de Estados Unidos, en un gesto destinado a reforzar la lucha contra el hambre durante la temporada navideña.

“Estas fiestas, su continuo apoyo es un poderoso recordatorio de lo que es posible cuando nos unimos para erradicar el hambre”, señaló en un comunicado la directora ejecutiva de la organización, Claire Babineaux-Fontenot.

Feeding America agradeció la aportación de la artista y destacó que la donación permitirá ayudar a que miles de familias puedan contar con alimentos en su mesa tanto en Navidad como en los meses posteriores.

La intérprete de Cruel Summer mantiene desde hace años una relación constante de apoyo con la organización sin fines de lucro. En octubre del año pasado realizó otra donación millonaria para ayudar a las comunidades afectadas por los huracanes Helene y Milton, que devastaron amplias zonas del sureste del país.

Según Feeding America, ese aporte permitió distribuir alimentos básicos, agua potable y suministros esenciales a personas que enfrentaron pérdidas significativas tras el paso de las tormentas.

El más reciente informe de la organización revela que la inseguridad alimentaria afecta actualmente a unos 47 millones de personas en Estados Unidos, de las cuales cerca de 14 millones pertenecen a la comunidad latina, una de las más golpeadas por el aumento del costo de vida y la inflación acumulada.

Con esta nueva donación, Taylor Swift se suma a los esfuerzos por visibilizar una crisis que persiste incluso en uno de los países con mayor riqueza del mundo y refuerza el papel de las figuras públicas en el apoyo a causas sociales de alto impacto.

El Especialito

