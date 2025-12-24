Como cada Nochebuena, los ejércitos de Estados Unidos y Canadá activaron este miércoles el tradicional rastreo del trineo de Santa Claus, una costumbre que cumple 70 años y que nació de un error tan fortuito como entrañable en plena Guerra Fría.

La historia se remonta a diciembre de 1955, cuando el teléfono del entonces Comando de Defensa Aérea Continental de Estados Unidos, conocido como CONAD, sonó de forma inesperada en una base de Colorado. Al otro lado de la línea no había una alerta militar ni una amenaza nuclear, sino la voz de un niño preguntando si estaba hablando con Santa Claus.

Quien atendió la llamada fue el coronel Harry Shoup, que decidió no romper la ilusión infantil y respondió con un improvisado “Ho, ho, ho”. Aquella llamada no fue un hecho aislado. En las horas siguientes comenzaron a entrar decenas más.

El origen del malentendido estaba en un anuncio publicado por los grandes almacenes Sears en un periódico local. La campaña invitaba a los niños a llamar por teléfono a Santa Claus, pero por un error tipográfico el número impreso correspondía al centro de mando militar.

Lejos de colgar o desmentir la situación, Shoup organizó un sistema improvisado de atención telefónica para informar a los niños sobre el supuesto recorrido de Santa Claus y su trineo. Sin saberlo, había dado inicio a una de las tradiciones navideñas más longevas de Estados Unidos.

Siete décadas después, el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, conocido como NORAD, heredero del antiguo CONAD, mantiene viva la tradición. Cada 24 de diciembre, el organismo rastrea simbólicamente el recorrido de Santa Claus desde el Polo Norte, comenzando por Oceanía, siguiendo por Asia, África y Europa, y finalizando en América.

El seguimiento puede verse en tiempo real a través del sitio oficial noradsanta.org, disponible en nueve idiomas, incluido el español. El portal muestra un mapa interactivo con la ubicación del trineo, el tiempo estimado para cada parada y un contador de regalos entregados.

Además, NORAD habilita líneas telefónicas atendidas por alrededor de mil voluntarios de Estados Unidos y Canadá, que responden preguntas de niños y familias sobre el trayecto de Santa Claus. El año pasado, el centro recibió cerca de 380.000 llamadas solo en la base Peterson de Colorado Springs.

Entre las preguntas más frecuentes está qué ocurre si los niños están despiertos cuando llega Santa. La respuesta oficial se mantiene intacta desde hace décadas: Santa Claus solo entrega regalos cuando los niños están dormidos.

Aunque el rastreo es simbólico, NORAD asegura que utiliza los mismos sistemas tecnológicos que emplea en sus operaciones reales. Entre ellos, el Sistema de Alerta del Norte, una red de radares de largo alcance en Canadá y Alaska, sensores infrarrojos satelitales y confirmaciones visuales desde aeronaves cuando el trineo entra en el espacio aéreo norteamericano.

El Pentágono ha reiterado en más de una ocasión que el trineo de Santa cuenta con autorización total para volar. En 2024, incluso recordó esta tradición en medio de la preocupación por avistamientos de drones, señalando que luces rojas y verdes en el cielo en Nochebuena probablemente no eran motivo de alarma.

Lo que comenzó como un error publicitario se ha convertido, con el paso del tiempo, en una curiosa mezcla de tecnología militar y magia navideña que sigue conectando generaciones cada diciembre.