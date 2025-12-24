La empresa mexicana de entretenimiento y deportes Ollamani anunció este jueves una alianza estratégica con la firma de inversión global General Atlantic, en una operación que busca acelerar el crecimiento del Club América, el Estadio Banorte y otros activos clave del grupo.

De acuerdo con la información divulgada a través de la Bolsa Mexicana de Valores, Ollamani conservará el control mayoritario de la nueva estructura con una participación del 51 %, mientras que General Atlantic adquirirá el 49 % restante. La dirección estratégica de largo plazo seguirá bajo la supervisión de Ollamani.

La alianza se formalizará mediante una entidad de nueva creación que será propietaria del Club América, del Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca, y de los terrenos adyacentes al inmueble. Este conjunto de activos operará bajo el nombre de Grupo Águilas.

El acuerdo se basa en una valuación empresarial de 490 millones de dólares, sujeta a los ajustes habituales al cierre, entre ellos los relacionados con la deuda neta de Grupo Águilas y otros conceptos financieros acordados entre las partes.

Ollamani informó que los recursos obtenidos como parte de la transacción se destinarán a distribuir valor entre sus accionistas, conforme a la legislación vigente y previa aprobación de los órganos corporativos correspondientes.

Como parte de la estrategia de crecimiento, Ollamani y General Atlantic también se asociaron con Kraft Analytics Group, una firma especializada en análisis de datos, experiencia de aficionados y consultoría estratégica, con el objetivo de fortalecer la relación con los seguidores y optimizar la gestión comercial y operativa.

El empresario Emilio Azcárraga Jean, accionista controlador de Ollamani, asumirá la presidencia ejecutiva de Grupo Águilas, reforzando la continuidad del proyecto deportivo y empresarial.

General Atlantic mantiene presencia en México desde 2015, año en que abrió su oficina en la Ciudad de México. Desde entonces, la firma ha invertido cerca de 3.000 millones de dólares en 14 empresas mexicanas de distintos sectores.

El cierre de la operación está sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales, incluyendo la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio y la aprobación de la asamblea general de accionistas de Ollamani.