Peppermint White Russian: cremoso, festivo y con toque de menta

El Peppermint White Russian es una versión invernal del clásico cóctel ruso blanco. Combina vodka, licor de café y crema, pero con un giro refrescante gracias al toque de menta que lo convierte en una bebida perfecta para la temporada. Es cremoso, suave y tiene ese equilibrio entre dulzura y frescura que lo hace irresistible. Ideal para reuniones, noches frías o como un cóctel elegante después de la cena.
Ingredientes (1 cóctel)
- 1 ½ oz de vodka
- 1 oz de licor de café (Kahlúa o similar)
- 1 oz de crema espesa o media crema
- ½ oz de licor de menta (peppermint schnapps)
- Hielo
- Bastón de menta triturado o ralladura de chocolate blanco para decorar (opcional)
Preparación
- Llena un vaso bajo con hielo.
- Agrega el vodka, el licor de café y el licor de menta.
- Añade la crema suavemente para crear un efecto de capas, o mézclala si quieres un acabado más uniforme.
- Decora con bastón de menta triturado o chocolate blanco rallado.
- Sirve de inmediato.
Consejos
- Sustituye la crema por leche evaporada para una versión más ligera.
- Para más sabor a menta, añade unas gotas extra de licor o un borde de azúcar con menta.
- Haz una versión frappé mezclando todo con hielo en la licuadora.
El Peppermint White Russian es cremoso, aromático y perfecto para darle un toque festivo a cualquier reunión.