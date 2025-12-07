Menu
Home/Recetas/Peppermint White Russian: cremoso, festivo y con toque de menta

Peppermint White Russian: cremoso, festivo y con toque de menta

Facebook
Twitter
Pinterest
Bebida navideña de menta y vodka blanco ruso/© Rimma Bondarenko | Dreamstime.com

El Peppermint White Russian es una versión invernal del clásico cóctel ruso blanco. Combina vodka, licor de café y crema, pero con un giro refrescante gracias al toque de menta que lo convierte en una bebida perfecta para la temporada. Es cremoso, suave y tiene ese equilibrio entre dulzura y frescura que lo hace irresistible. Ideal para reuniones, noches frías o como un cóctel elegante después de la cena.

Ingredientes (1 cóctel)

  • 1 ½ oz de vodka
  • 1 oz de licor de café (Kahlúa o similar)
  • 1 oz de crema espesa o media crema
  • ½ oz de licor de menta (peppermint schnapps)
  • Hielo
  • Bastón de menta triturado o ralladura de chocolate blanco para decorar (opcional)

Preparación

  1. Llena un vaso bajo con hielo.
  2. Agrega el vodka, el licor de café y el licor de menta.
  3. Añade la crema suavemente para crear un efecto de capas, o mézclala si quieres un acabado más uniforme.
  4. Decora con bastón de menta triturado o chocolate blanco rallado.
  5. Sirve de inmediato.

Consejos

  • Sustituye la crema por leche evaporada para una versión más ligera.
  • Para más sabor a menta, añade unas gotas extra de licor o un borde de azúcar con menta.
  • Haz una versión frappé mezclando todo con hielo en la licuadora.

El Peppermint White Russian es cremoso, aromático y perfecto para darle un toque festivo a cualquier reunión.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Recetas
Albóndigas de pavo con glaseado de arándano: festivas, jugosas y llenas de sabor
December 6, 7:00 AM
By
Recetas
Eggnog tradicional: cremoso, especiado y perfecto para la temporada
December 5, 7:00 AM
By
Recetas
Galletas Snickerdoodle: suaves, mantecosas y cubiertas en canela
December 4, 7:00 AM
By
Recetas
Chicken pot pie: clásico, cremoso y lleno de sabor casero
December 3, 7:00 AM
By
Recetas
Tiramisu de gingerbread: un postre festivo con sabor cálido y especiado
December 2, 7:00 AM
By
Recetas
Puré de papa “Million Dollar”: cremoso, con tocino, queso y crema agria
December 1, 7:00 AM
By
Recetas
Lomo de res al horno con papas, zanahorias y cebolla
November 30, 7:00 AM
By
Recetas
Rollo de pavo relleno de espinaca, mozzarella y cebolla asada, servido con tomates horneados
November 29, 7:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *