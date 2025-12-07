Peppermint White Russian: cremoso, festivo y con toque de menta

El Peppermint White Russian es una versión invernal del clásico cóctel ruso blanco. Combina vodka, licor de café y crema, pero con un giro refrescante gracias al toque de menta que lo convierte en una bebida perfecta para la temporada. Es cremoso, suave y tiene ese equilibrio entre dulzura y frescura que lo hace irresistible. Ideal para reuniones, noches frías o como un cóctel elegante después de la cena.

Ingredientes (1 cóctel)

1 ½ oz de vodka

1 oz de licor de café (Kahlúa o similar)

1 oz de crema espesa o media crema

½ oz de licor de menta (peppermint schnapps)

Hielo

Bastón de menta triturado o ralladura de chocolate blanco para decorar (opcional)

Preparación

Llena un vaso bajo con hielo. Agrega el vodka, el licor de café y el licor de menta. Añade la crema suavemente para crear un efecto de capas, o mézclala si quieres un acabado más uniforme. Decora con bastón de menta triturado o chocolate blanco rallado. Sirve de inmediato.

Consejos

Sustituye la crema por leche evaporada para una versión más ligera.

Para más sabor a menta, añade unas gotas extra de licor o un borde de azúcar con menta.

Haz una versión frappé mezclando todo con hielo en la licuadora.

El Peppermint White Russian es cremoso, aromático y perfecto para darle un toque festivo a cualquier reunión.