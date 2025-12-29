El calendario televisivo de 2026 se perfila como uno de los más ambiciosos de los últimos años. Las principales plataformas de streaming apuestan por un cóctel de universos consolidados, regresos largamente esperados y adaptaciones literarias de alto perfil, con Marvel, HBO, Netflix, Disney+ y Prime Video compitiendo por captar la atención del público global.

Marvel amplía su universo televisivo

Marvel será uno de los grandes protagonistas del año con varios estrenos clave. A finales de enero llegará Wonder Man, centrada en Simon Williams, un actor que sueña con triunfar en Hollywood antes de verse envuelto en el mundo de los superhéroes. Yahya Abdul-Mateen II encabeza el reparto junto a Ben Kingsley.

Más adelante, aunque sin fecha confirmada, Disney+ estrenará VisionQuest, serie que cerrará la trilogía iniciada con Bruja Escarlata y Vision y continuada en Agatha. Paul Bettany regresa como Vision Blanco, Elisabeth Olsen retoma su papel de Bruja Escarlata y James Spader vuelve a dar voz al villano Ultron.

El regreso de universos icónicos

El universo de Game of Thrones continúa expandiéndose con A Knight of the Seven Kingdoms, una precuela ambientada un siglo antes de la serie original. La ficción sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto y su joven escudero Egg, en una Poniente todavía gobernada por los Targaryen.

Por su parte, Euphoria vuelve el 3 de abril con su tercera temporada tras cuatro años de espera. La serie retoma la historia de Rue, ahora fuera de Estados Unidos, mientras el resto de personajes afrontan nuevas etapas marcadas por el conflicto emocional, las adicciones y las relaciones tóxicas.

Grandes adaptaciones literarias

Las novelas clásicas y contemporáneas tendrán un peso destacado en 2026. Netflix estrenará East of Eden, una miniserie de siete episodios basada en la obra de John Steinbeck, protagonizada por Florence Pugh y producida por la nieta del director Elia Kazan, en una reinterpretación con enfoque contemporáneo.

Disney+ presentará en abril The Testaments, secuela de El cuento de la criada, basada en la novela de Margaret Atwood. La serie se sitúa años después de los hechos originales y explora cómo una nueva generación de mujeres crece bajo el régimen autoritario de Gilead.

Prime Video apostará por La casa de los espíritus, adaptación de la emblemática novela de Isabel Allende. La miniserie, rodada íntegramente en Chile y con la participación activa de la autora, contará con un reparto encabezado por Dolores Fonzi, Alfonso Herrera y Nicole Wallace.

Temporadas que regresan con fuerza

Entre los regresos más esperados figura la segunda temporada de The Pitt, que vuelve el 9 de enero tras consolidarse como una de las series más aclamadas de 2025. Ambientada en un hospital de Pittsburgh, la ficción mantiene su apuesta por el tiempo real y el drama médico.

Netflix lanzará la cuarta temporada de Bridgerton en dos partes, centrada esta vez en Benedict Bridgerton, el miembro más bohemio de la familia, cuya historia romántica marcará el eje de la nueva entrega.

Apple TV+ se suma con Imperfect Women, un thriller protagonizado por Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara, que explora cómo un crimen sacude la vida de tres amigas unidas desde hace décadas.

Un año decisivo para la ficción televisiva

A estas producciones se suman nuevas temporadas de títulos consolidados como The Bear, Slow Horses, The Boys y Your Friends & Neighbours, mientras otras como The White Lotus u Only Murders in the Building podrían llegar si sus calendarios lo permiten.

Con esta combinación de franquicias, novelas emblemáticas y propuestas originales, 2026 apunta a convertirse en un año clave para la ficción televisiva global.