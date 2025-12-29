El Gobierno de Estados Unidos y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) firmaron este lunes un acuerdo por el cual la Administración del presidente Donald Trump aportará 2.000 millones de dólares a los programas de respuesta a emergencias humanitarias de la ONU durante 2026.

El memorando de entendimiento fue rubricado en la misión estadounidense ante la ONU en Ginebra por el subsecretario de Asuntos Humanitarios de Estados Unidos, Jeremy Lewin, y el coordinador humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher. El compromiso llega tras un año marcado por fuertes recortes de Washington a la cooperación internacional.

La contribución estadounidense supone un respaldo relevante para los planes humanitarios de la ONU, que a través de OCHA ha solicitado a la comunidad internacional 23.000 millones de dólares para hacer frente a crisis humanitarias en 2026. La cifra representa una reducción significativa respecto a 2025, cuando Naciones Unidas pidió 47.000 millones.

Ese recorte responde en gran parte a la falta de financiación recibida el año pasado. De los fondos solicitados para 2025, la ONU apenas logró recaudar cerca del 30 %, en un contexto de retirada de apoyos por parte de varios donantes clave, entre ellos Estados Unidos.

Desde Naciones Unidas han advertido que la brecha entre las necesidades humanitarias y los recursos disponibles sigue siendo crítica, especialmente en escenarios de conflicto armado, crisis climáticas y desplazamientos forzados. El nuevo compromiso estadounidense, aunque insuficiente para cubrir la totalidad de las necesidades, representa un alivio parcial para la planificación de la respuesta humanitaria global del próximo año.