Una intensa tormenta invernal alcanzó este lunes su punto máximo en medio de las celebraciones de fin de año, afectando amplias zonas del norte y el este de Estados Unidos con fuertes nevadas, lluvias heladas y un marcado descenso de temperaturas, según informaron las autoridades.

El sistema, activo desde el pasado 26 de diciembre, ha provocado importantes alteraciones en el transporte aéreo, con miles de vuelos cancelados o retrasados. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta se extiende desde el medio oeste superior hasta la región de los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra.

En el estado de Nueva York, las lluvias heladas generaron cortes de electricidad que afectaron a miles de hogares, además de numerosos accidentes de tráfico en el centro y el este del estado. La situación fue especialmente complicada en la región de los Adirondacks, donde el hielo acumulado en las carreteras dificultó seriamente la circulación incluso en vías principales.

El fenómeno ha sido descrito por los meteorólogos como un ciclón de gran intensidad. En el medio oeste y los Grandes Lagos se registraron condiciones de ventisca con nevadas persistentes, mientras que en el interior de Nueva Inglaterra predominan la aguanieve y la lluvia helada, que darán paso a lluvias a medida que avance aire más cálido.

Las acumulaciones de nieve superan ampliamente los 30 centímetros en varios puntos de los Grandes Lagos, especialmente en la costa sur del lago Superior, donde podrían alcanzarse hasta 60 centímetros. Las condiciones más severas se concentraron durante la mañana en los Grandes Lagos centrales, antes de que el sistema comenzara su desplazamiento hacia el sureste de Canadá.

Aunque se espera que la intensidad de las nevadas disminuya gradualmente, las precipitaciones podrían prolongarse hasta el miércoles. En los Grandes Lagos inferiores, la lluvia asociada a un frente frío será seguida por nuevas nevadas a lo largo del día.

Según la plataforma FlightAware, este lunes se registraron demoras en más de 700 vuelos y la cancelación de al menos un centenar, principalmente en aeropuertos ubicados en zonas afectadas por nieve y hielo.

Frente ártico y caída abrupta de temperaturas

Además de la nieve, la llegada de un frente ártico pondrá fin al reciente periodo de temperaturas inusualmente altas en gran parte del país. En amplias zonas del centro de Estados Unidos, las temperaturas máximas descenderán entre 17 y 22 grados Celsius en comparación con el día anterior.

El frente avanzará rápidamente por la costa este y Florida, dejando lluvias intensas y algunas tormentas eléctricas aisladas antes de internarse en el Atlántico y el golfo de México.

En el oeste del país, el panorama se mantiene mayormente estable, con excepción del sureste de Nuevo México y el suroeste de Texas, donde se esperan nevadas que podrían superar los 15 centímetros y generar condiciones cercanas a ventisca.

A pesar del frío generalizado en el este, los meteorólogos anticipan un repunte de las temperaturas en las planicies del norte y del centro a partir de esta noche y durante el resto de la semana, impulsado por un sistema conocido como Alberta clipper, que traerá aire más templado a la región.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada, evitar desplazamientos innecesarios y extremar precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas.