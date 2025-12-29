Kawhi Leonard firmó este domingo la mejor actuación anotadora de su carrera al registrar 55 puntos en la victoria de Los Angeles Clippers por 112-99 sobre los Detroit Pistons, en una jornada en la que también reaccionaron Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers tras atravesar recientes rachas negativas.

La exhibición de Leonard permitió a los Clippers sumar su cuarta victoria consecutiva y mejorar su balance a 10-21. Detroit, pese a la derrota, se mantiene como líder de la Conferencia Este con marca de 24-8, aunque atraviesa uno de sus momentos más irregulares del curso.

Leonard completó una actuación descomunal con 11 rebotes, 5 robos, 3 tapones y 2 asistencias, además de los 55 puntos. El único lunar en su noche fue fallar uno de los 17 tiros libres que intentó, rompiendo una racha personal de 64 consecutivos convertidos.

James Harden aportó 28 puntos para los Clippers, mientras que Cade Cunningham lideró a los Pistons con 27 tantos y Jalen Duren sumó un doble-doble de 18 puntos y 14 rebotes.

Oklahoma City pasa página

Los Thunder dejaron atrás sus recientes tropiezos ante San Antonio Spurs y se reencontraron con la victoria tras imponerse por 129-104 a los Philadelphia 76ers.

Oklahoma City, líder del Oeste con un balance de 27-5, había encadenado por primera vez esta temporada dos derrotas consecutivas, ambas ante los Spurs. Durante la primera mitad, los fantasmas de esos partidos estuvieron presentes en un encuentro muy igualado, con hasta doce empates en el marcador y varias ventajas momentáneas para Philadelphia.

Tras el descanso, los Thunder aceleraron y rompieron el partido sin volver a mirar atrás.

Chet Holmgren fue el máximo anotador del equipo con 29 puntos, además de 9 rebotes y 4 tapones. Shai Gilgeous-Alexander añadió 27 puntos y 5 asistencias, mientras que Aaron Wiggins anotó 15, Jalen Williams 14 y Ajay Mitchell 13.

Los Lakers reaccionan en casa

También reaccionaron los Lakers, que cortaron una racha de tres derrotas consecutivas con una contundente victoria por 125-101 frente a los Sacramento Kings.

Luka Doncic lideró a los angelinos con 34 puntos y LeBron James aportó 24. Nick Smith Jr., saliendo desde el banquillo, contribuyó con 21 puntos en una noche clave para el equipo.

El triunfo llegó tras una semana tensa en Los Ángeles, marcada por las duras declaraciones del entrenador JJ Redick después de la derrota ante Houston el día de Navidad. El técnico dirigió un entrenamiento especial y mantuvo una reunión de equipo que él mismo calificó como “incómoda”, buscando corregir el rumbo.

El partido fue además el primero sin Austin Reaves, baja al menos un mes por una lesión en la pantorrilla.

Tropiezos de Celtics y Grizzlies

La jornada dejó también derrotas destacadas. Los Boston Celtics cayeron por 114-108 ante los Portland Trail Blazers, pese a los 37 puntos de Jaylen Brown, que ha anotado 30 o más en todos los partidos disputados este mes de diciembre.

Brown promedia 32,6 puntos en diciembre y mantiene a Boston con balance de 19-12, terceros del Este, mientras esperan el regreso de Jayson Tatum, ausente por lesión en el tendón de Aquiles.

El español Hugo González tuvo una destacada actuación con 13 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 2 robos en más de 30 minutos en pista.

También jugó Santi Aldama, titular con los Memphis Grizzlies, que perdieron por 116-112 ante los Washington Wizards. El canario firmó un doble-doble con 13 puntos y 10 rebotes, además de 4 robos y 3 asistencias.

En otro de los partidos de la noche, los Toronto Raptors derrotaron por 127-141 a los Golden State Warriors tras dos prórrogas, impulsados por un espectacular triple-doble de Scottie Barnes, que terminó con 23 puntos, 25 rebotes y 10 asistencias.