Menu
Home/Videos/PARA EL AÑO NUEVO – Guaynaa [Aguinaldo 2025] (Official Music Video)

PARA EL AÑO NUEVO – Guaynaa [Aguinaldo 2025] (Official Music Video)

Facebook
Twitter
Pinterest
Foto: YouTube/ Guaynaa

Guaynaa arranca el año con sabor propio en PARA EL AÑO NUEVO, un aguinaldo 2025 que suena a fiesta, tradición y buena vibra desde la primera nota. En el Guaynaa PARA EL AÑO NUEVO video oficial, la energía se siente como ese brindis que no quieres que termine: ritmo pegajoso, letras festivas y una producción que te invita a mover los pies y celebrar con quien sea que estés. La canción mezcla lo urbano con la esencia de los aguinaldos, trayendo una frescura que hace que este estreno sea ideal para tu playlist de año nuevo. Guaynaa no solo entrega ritmo, también pone sobre la mesa un mensaje de buena fortuna, unión y alegría para arrancar el 2026 con todo.

Este video no es solo música, es la banda sonora que quieres ponerle al próximo brindis.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Videos
J BALVIN || BZRP Music Sessions #62/66
December 27, 9:00 AM
By
Videos
Arcangel – HOY SE GUAYA (Video Oficial)
December 26, 9:00 AM
By
Videos
LOS DUROS SON ELLOS, Arcángel, Jay Wheeler – MY LOVE (Official Video)
December 23, 9:00 AM
By
Videos
NO CRY – Kapo (Video Oficial)
December 22, 9:00 AM
By
Videos
DIMELO FLOW ( TRAGO #4 ) LA DEMORA – CHRIS LEBRON
December 20, 9:00 AM
By
Videos
Ozuna, Beéle – ⁠⁠Innombrable (Visualizer)
December 18, 9:00 AM
By
Videos
Carla Morrison, Pablo Alborán – Si Te Quedas (Official Video)
December 16, 8:00 AM
By
Videos
Sech – 1AM – NO ESPERES UN CALL (Video Oficial)
December 14, 8:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *