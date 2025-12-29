Guaynaa arranca el año con sabor propio en PARA EL AÑO NUEVO, un aguinaldo 2025 que suena a fiesta, tradición y buena vibra desde la primera nota. En el Guaynaa PARA EL AÑO NUEVO video oficial, la energía se siente como ese brindis que no quieres que termine: ritmo pegajoso, letras festivas y una producción que te invita a mover los pies y celebrar con quien sea que estés. La canción mezcla lo urbano con la esencia de los aguinaldos, trayendo una frescura que hace que este estreno sea ideal para tu playlist de año nuevo. Guaynaa no solo entrega ritmo, también pone sobre la mesa un mensaje de buena fortuna, unión y alegría para arrancar el 2026 con todo.

Este video no es solo música, es la banda sonora que quieres ponerle al próximo brindis.