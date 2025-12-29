Dinamarca cierra su presidencia de la UE con avances en defensa y comercio

Dinamarca puso fin este miércoles a su presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea tras seis meses marcados por el impulso a la competitividad económica, el refuerzo de la industria de defensa y la negociación de un acuerdo arancelario que evitó una guerra comercial con Estados Unidos.

Durante su mandato, Copenhague logró cerrar 41 expedientes legislativos y obtuvo mandato de negociación en otros 17, cumpliendo buena parte de su hoja de ruta, que vinculaba el crecimiento económico europeo con una mayor capacidad industrial y defensiva.

Uno de los ejes centrales fue la simplificación normativa para las empresas. Bajo la presidencia danesa se avanzó en seis paquetes “ómnibus” propuestos por la Comisión Europea, tres de los cuales fueron aprobados por el Parlamento Europeo. Entre ellos destacan el Ómnibus I, que reduce de forma significativa las obligaciones de reporte en sostenibilidad y diligencia debida, y el Ómnibus Digital, orientado a mejorar la competitividad de las empresas tecnológicas europeas frente a sus rivales globales.

El refuerzo de la defensa europea también ocupó un lugar prioritario. Los Estados miembros adoptaron un reglamento para incentivar inversiones en defensa con cargo al presupuesto comunitario, abriendo además la puerta a una cooperación más estrecha con Ucrania. Se introdujeron ajustes legales para agilizar proyectos industriales, facilitar la financiación de tecnologías de doble uso y fortalecer la base industrial y tecnológica de defensa en toda la UE.

Acuerdo con EE.UU. para evitar una guerra comercial

Uno de los momentos más delicados del semestre llegó con la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles del 50 % al acero y al aluminio europeos, además de un gravamen general del 10 % a todas las importaciones procedentes de la UE.

La presidencia danesa jugó un papel clave en la coordinación europea que desembocó en un acuerdo con Washington. El pacto fija un arancel general del 15 % para productos europeos, que afectará a algo más de dos tercios del comercio bilateral, pero excluye sectores estratégicos como el farmacéutico y los semiconductores.

Además, se acordaron aranceles cero recíprocos para aeronaves, determinados productos químicos, equipos semiconductores, productos agrícolas específicos y materias primas críticas. A cambio, la UE se comprometió a comprar energía estadounidense por valor de 750.000 millones de dólares durante el actual mandato de Trump y a promover inversiones privadas europeas en Estados Unidos por unos 600.000 millones.

El esperado acuerdo comercial con Mercosur volvió a quedar aplazado por falta de consenso, debido a las reticencias de Italia y el rechazo de Francia, aunque la UE mantiene como objetivo cerrarlo en enero en Paraguay.

Rusia, Ucrania y agenda climática

En política exterior, el semestre danés estuvo marcado por nuevas sanciones contra Rusia. Se aprobaron los paquetes 18 y 19, que ampliaron la lista negra de la llamada “flota fantasma” rusa e incluyeron a empresas de terceros países acusadas de ayudar a Moscú a eludir las restricciones. Además, la UE acordó prohibir la compra de gas natural licuado ruso a partir de 2027.

Aunque no se alcanzó un consenso para utilizar directamente los activos rusos congelados en apoyo a Ucrania, sí se pactó un paquete de financiación de 90.000 millones de euros para 2026 y 2027 mediante deuda europea, con la excepción de Hungría, Eslovaquia y la República Checa.

En el ámbito climático, la presidencia danesa logró un acuerdo político entre el Consejo y el Parlamento Europeo para fijar como objetivo una reducción del 90 % de las emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2040 respecto a los niveles de 1990.

El semestre se cerró también con avances en migración, incluyendo un pacto provisional para crear centros de retorno en terceros países, y con el inicio de las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

Con este balance, Dinamarca entrega el testigo dejando avances significativos, pero también desafíos abiertos que marcarán la agenda europea en los próximos meses.