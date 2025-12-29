Este 29 de diciembre se cumplen tres años de la muerte en Brasil de Pelé, el legendario futbolista brasileño cuyo nombre real fue Edson Arantes do Nascimento, tricampeón del mundo y considerado por amplios sectores del deporte como el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos.

Pelé falleció en 2022 a los 82 años, tras una larga batalla contra un cáncer de colon, en un hospital de São Paulo. Su muerte provocó una conmoción global y una oleada de homenajes que trascendieron el ámbito deportivo, desde jefes de Estado hasta atletas de distintas disciplinas.

Nacido el 23 de octubre de 1940 en Três Corações, Minas Gerais, Pelé cambió la historia del fútbol desde su irrupción precoz con la selección brasileña. Con apenas 17 años, fue figura clave en el Mundial de Suecia 1958, donde Brasil conquistó su primer título, inicio de una era dorada.

El brasileño ganó tres Copas del Mundo (1958, 1962 y 1970), un récord que ningún otro futbolista ha logrado igualar. Su actuación en México 1970, liderando a una selección considerada una de las mejores de la historia, consolidó su estatus de mito universal.

A lo largo de su carrera marcó más de mil goles, la mayoría con el Santos FC, club con el que ganó títulos nacionales e internacionales y ayudó a popularizar el fútbol brasileño en el mundo. También dejó huella en Estados Unidos con el New York Cosmos, donde contribuyó a expandir el interés por el fútbol en un país dominado por otros deportes.

Más allá de los números, Pelé fue un símbolo cultural. Representó la alegría, la creatividad y la identidad del fútbol brasileño, y se convirtió en una figura global que trascendió generaciones.

Tres años después de su muerte, su legado permanece intacto. Pelé no solo ganó títulos, redefinió el juego y estableció un estándar que sigue siendo referencia en la historia del deporte.