La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar y la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, separadas por apenas diez días en enero, resumen con precisión el escenario climático que enfrentará el mundo en 2026: avances históricos conviviendo con retrocesos políticos de gran impacto.

Según Naciones Unidas, el periodo comprendido entre 2026 y 2035 hace casi inevitable superar el umbral de 1,5 grados de calentamiento global respecto a los niveles preindustriales, el límite que la comunidad científica considera crítico para evitar consecuencias irreversibles.

El primer gran hito del año llegará el 17 de enero, cuando entre en vigor el Tratado de Alta Mar, casi tres años después de su aprobación y tras alcanzar en septiembre las 60 ratificaciones necesarias. Este acuerdo permitirá crear Áreas Marinas Protegidas fuera de las jurisdicciones nacionales, establecer evaluaciones de impacto ambiental y regular el uso de los recursos genéticos marinos, un paso largamente esperado para la protección de los océanos.

Solo diez días después, el 27 de enero, Estados Unidos formalizará su retirada del Acuerdo de París, un año después de que el presidente Donald Trump firmara la orden ejecutiva correspondiente. La salida implica la renuncia del país a los compromisos de reducción de emisiones y a las aportaciones financieras internacionales, lo que añade incertidumbre a la cooperación global contra el cambio climático.

Tras la COP30 de Belém, cuyo balance sigue generando divisiones entre gobiernos y organizaciones ambientales, 2026 se presenta como una nueva oportunidad para recomponer consensos de cara a la COP31, prevista para noviembre en Antalya, Turquía, bajo presidencia australiana. La falta de una hoja de ruta clara para abandonar los combustibles fósiles, uno de los grandes asuntos pendientes en Belém, seguirá dominando la agenda internacional.

Otro frente crítico será el Tratado Global sobre Plásticos, cuyo futuro quedó en suspenso tras el fracaso de las negociaciones en Ginebra el pasado agosto. La dimisión del presidente del comité negociador, el ecuatoriano Luis Vayas Valdivieso, aumentó las dudas sobre cómo abordar un problema que genera 460 millones de toneladas de plástico al año, de las cuales el 91 por ciento termina filtrándose al medioambiente, según datos del Global Plastic Action Partnership.

El año 2026 también marca el inicio del último quinquenio para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, seis de ellos directamente vinculados al medioambiente. En diciembre, Abu Dabi acogerá la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua, con el objetivo de acelerar el acceso universal a este recurso esencial.

Con decisiones clave, tensiones políticas y plazos cada vez más ajustados, 2026 se perfila como un año decisivo para definir si la comunidad internacional es capaz de transformar los compromisos climáticos en acciones reales.

Fechas clave de la agenda climática 2026