La actriz francesa Brigitte Bardot, fallecida este domingo a los 91 años en su propiedad de La Madrague, en Saint-Tropez, será inhumada en el cementerio marino de esta localidad de la Costa Azul, según confirmaron este lunes fuentes municipales.

De este modo, queda descartada la voluntad que Bardot había expresado en vida de ser enterrada en el jardín de su residencia, junto a los animales que la acompañaron durante sus últimos años.

Las autoridades locales recordaron que en el cementerio marino de Saint-Tropez, situado frente al mar Mediterráneo, existe un sepulcro familiar, motivo por el cual se optó finalmente por esta ubicación.

Por su parte, la Prefectura, representación del Gobierno francés en la región, indicó que no había recibido ninguna solicitud formal para autorizar una inhumación en un domicilio privado, un trámite obligatorio para realizar un entierro fuera de un cementerio oficial.

Hasta el momento no se ha anunciado una fecha concreta para las exequias, aunque se prevé que se celebren la próxima semana. Este lunes está programada una reunión entre las autoridades municipales de Saint-Tropez y representantes de la Fundación Brigitte Bardot, dedicada a la defensa de los derechos de los animales.

Horas antes, la periodista Wendy Bouchard, amiga cercana de la actriz, recordó en declaraciones a France Info que Bardot había reiterado en numerosas ocasiones su deseo de ser enterrada en el jardín de La Madrague, junto a los perros y gatos que reposan allí.

Brigitte Bardot fue una de las grandes figuras del cine europeo de las décadas de 1950 y 1960 y un símbolo sexual internacional. Se retiró de la actuación en 1973, antes de cumplir los 40 años, para dedicarse de lleno al activismo en favor de la protección animal, una causa que marcó el resto de su vida pública.