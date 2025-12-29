Dubai acogerá la gala de los premios The Best de la FIFA en 2026

La ceremonia de entrega de los premios The Best de la FIFA en 2026 se celebrará en Dubai, según anunció este lunes el presidente del organismo rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, durante su intervención en la cumbre World Sports Summit, celebrada en el emirato.

Infantino confirmó que la FIFA alcanzó un acuerdo para que Dubai sea la sede del evento que reconoce a los mejores jugadores, entrenadores y equipos del año, a través de un sistema de votación que incluye a capitanes y seleccionadores de selecciones nacionales, además de aficionados y medios de comunicación.

“Puedo anunciar aquí una nueva colaboración que hemos cerrado juntos para homenajear a los mejores jugadores, entrenadores y equipos aquí en Dubái. Hemos disfrutado del deporte y ahora disfrutaremos aún más de la unidad que este deporte aporta al mundo entero”, afirmó Infantino durante su discurso.

El anuncio se produce un día después de la celebración de los Globe Soccer Awards 2025, también realizados en Dubai, lo que refuerza el posicionamiento del emirato como uno de los principales escenarios internacionales para grandes eventos deportivos.

La última edición de los premios The Best tuvo lugar el pasado 16 de diciembre en Doha, donde el delantero francés del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, fue distinguido como el mejor jugador del año.

En la categoría femenina, la centrocampista española del FC Barcelona, Aitana Bonmatí, se llevó el galardón por tercer año consecutivo, consolidándose como una de las figuras más dominantes del fútbol femenino a nivel mundial.

Con la elección de Dubai como sede para 2026, la FIFA continúa apostando por escenarios estratégicos fuera de Europa para la celebración de sus eventos institucionales más relevantes, en una línea similar a la seguida con recientes congresos, sorteos y galas oficiales.