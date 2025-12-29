Cuando llega el invierno, solemos enfocarnos en protegernos del frío con abrigos y cremas para la piel, pero pocas veces pensamos en la salud de los ojos. Las bajas temperaturas, el viento, la calefacción y la menor humedad ambiental pueden afectar directamente la vista y provocar molestias que van desde sequedad hasta irritación persistente.

Los especialistas advierten que el invierno es una de las estaciones más agresivas para los ojos, especialmente en personas que pasan mucho tiempo en interiores con calefacción o que se exponen al aire frío sin protección.

Cómo afecta el invierno a los ojos

El aire frío y seco reduce la producción de lágrimas naturales, lo que favorece la sequedad ocular. A esto se suma el uso constante de calefacción, que disminuye la humedad del ambiente y acelera la evaporación de la película lagrimal.

Además, el viento puede arrastrar partículas irritantes que inflaman la superficie del ojo, mientras que los cambios bruscos de temperatura generan enrojecimiento y sensación de ardor.

En invierno también se incrementa el tiempo frente a pantallas, lo que reduce el parpadeo y empeora la fatiga visual.

Síntomas más comunes en esta temporada

Durante los meses fríos, muchas personas experimentan:

ojos secos o con picazón

enrojecimiento

sensación de arenilla

visión borrosa intermitente

lagrimeo excesivo como reacción a la sequedad

mayor sensibilidad a la luz

Aunque suelen ser molestias leves, ignorarlas puede derivar en infecciones o inflamaciones más serias.

Consejos para proteger la vista en invierno

Mantener una buena hidratación

Beber suficiente agua ayuda a mantener la producción natural de lágrimas y favorece la salud ocular en general.

Usar gafas de sol incluso en invierno

La radiación ultravioleta sigue presente, especialmente cuando se refleja en superficies claras. Las gafas protegen del viento, el frío y la luz intensa.

Humidificar los espacios cerrados

Colocar un humidificador en casa o en la oficina puede reducir la sequedad del aire y aliviar la irritación ocular.

Descansar la vista

Seguir la regla del 20 20 20 ayuda a reducir la fatiga visual. Cada 20 minutos, mirar algo a 20 pies de distancia durante 20 segundos.

Evitar frotarse los ojos

El frío puede aumentar la sensibilidad ocular. Frotarse solo empeora la irritación y puede introducir bacterias.

Usar lágrimas artificiales si es necesario

Bajo recomendación médica, las lágrimas artificiales pueden ayudar a mantener la superficie del ojo lubricada.

Cuándo consultar a un especialista

Si los síntomas persisten, empeoran o se acompañan de dolor, secreción o cambios significativos en la visión, es importante acudir a un oftalmólogo. Algunas afecciones como la blefaritis o el síndrome de ojo seco requieren tratamiento específico.

Un cuidado que no debe esperar a la primavera

Proteger la vista en invierno es una parte esencial del bienestar general. Pequeños hábitos diarios pueden prevenir molestias y mantener una visión saludable durante toda la temporada fría.