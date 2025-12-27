La legendaria banda mexicana Los Tigres del Norte dará el salto al universo animado de The Simpsons con una aparición especial en un episodio que se emitirá este domingo por la cadena FOX, en el que interpretarán un corrido mexicano compuesto exclusivamente para la serie.

“Una banda legendaria. Una canción original. Un toque muy Simpson”, anunció la cuenta oficial del programa en la red social X, al confirmar la participación del grupo norteño. El tema llevará por título “El Corrido de Pedro y Homero”, en alusión a Homero Simpson y a su inseparable amigo Abejorro, conocido en español como El Hombre Abeja.

Las imágenes promocionales muestran a la agrupación sobre un escenario animado junto a Homero, quien aparece ataviado con un sombrero de estilo mexicano, en una escena que combina humor, cultura popular y música regional.

Un corrido hecho a la medida de Springfield

Fundados en Sinaloa hace más de cinco décadas, Los Tigres del Norte son una de las bandas más influyentes de la música norteña y del corrido moderno. Sus letras han narrado durante años la experiencia migrante, las injusticias sociales y la vida en la frontera entre México y Estados Unidos, temas que encajan de forma natural con el tono crítico que históricamente ha caracterizado a The Simpsons.

La aparición marca un nuevo hito en la trayectoria internacional del grupo, que ya ha colaborado con cineastas, escritores y proyectos culturales ligados a la identidad latina en Estados Unidos.

Postura política y defensa migrante

Más allá de la música, Los Tigres del Norte han mantenido una postura pública crítica frente al Gobierno del presidente Donald Trump. Durante el ciclo electoral de 2024, respaldaron abiertamente a la entonces vicepresidenta Kamala Harris y han reiterado su defensa de los derechos de las personas migrantes.

“Que abra su corazón y recuerde que sus antepasados también llegaron como migrantes a Estados Unidos”, expresó la banda en noviembre pasado durante la alfombra roja de los Latin Grammy en Las Vegas.

En esa misma gala, el grupo rindió un homenaje a las comunidades inmigrantes con imágenes de familias y protestas registradas en ciudades como Los Ángeles, reforzando el mensaje social que ha definido su carrera.

Con este episodio, The Simpsons vuelve a incorporar referentes de la cultura latina contemporánea, mientras que Los Tigres del Norte suman una nueva plataforma global para un género que, desde el corrido, sigue contando historias que cruzan fronteras.