El Buró Federal de Investigaciones (FBI) completó este viernes el cierre definitivo de su emblemático edificio en el centro de Washington, una sede que durante décadas simbolizó el poder de la principal agencia policial federal de Estados Unidos.

El anuncio fue realizado por el director del FBI, Kash Patel, quien confirmó que el histórico edificio J. Edgar Hoover dejará de operar de manera permanente tras más de dos décadas de planes fallidos para su reemplazo o traslado.

“Tras más de 20 años de intentos fallidos, finalizamos el plan de cierre permanente de la sede del FBI en el edificio Hoover”, escribió Patel en su cuenta oficial de X.

La mayor parte del personal será reubicada en el edificio Ronald Reagan, también situado en la capital estadounidense y que hasta este año albergaba a la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), desmantelada por la Administración del presidente Donald Trump.

Según Patel, el inmueble está siendo sometido a trabajos de remodelación que incluyen mejoras de seguridad e infraestructura, con el objetivo de adaptarlo a las necesidades operativas del FBI antes de recibir a los empleados.

Con esta decisión, el director descartó definitivamente la construcción de una nueva sede, un ambicioso proyecto valorado en unos 5.000 millones de dólares cuya inauguración estaba prevista para 2035.

El cierre del edificio Hoover ya había sido anticipado en mayo pasado, cuando Patel advirtió que la estructura no cumplía con los estándares de seguridad necesarios para el personal de la agencia.

En ese momento, el FBI también explicó que cerca de un tercio de sus empleados, aproximadamente 11.000 trabajadores, estaban concentrados en el área metropolitana de Washington, y que el abandono de la sede permitiría redistribuir efectivos hacia otras ciudades del país con mayores índices de criminalidad.

Durante años, distintas administraciones evaluaron trasladar la sede del FBI a los estados vecinos de Maryland o Virginia, aunque ninguna de esas iniciativas llegó a concretarse.

Inaugurado en 1975 y bautizado en honor a J. Edgar Hoover, primer director del FBI, el edificio de estilo brutalista ubicado sobre la avenida Pensilvania fue durante décadas un símbolo del poder federal en Washington. Sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en blanco de críticas por su deterioro, los elevados costos de mantenimiento y los crecientes problemas de seguridad.