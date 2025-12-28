Muchas sobrevivientes de cáncer de mama reportan dificultades cognitivas persistentes tras finalizar el tratamiento. Problemas de memoria, concentración y claridad mental forman parte de lo que comúnmente se conoce como “niebla mental”, un efecto secundario que puede afectar la calidad de vida durante años. Un estudio reciente sugiere que la acupuntura podría ofrecer alivio significativo para estos síntomas.

La investigación encontró que mujeres que recibieron sesiones regulares de acupuntura reportaron una mejora notable en su capacidad cognitiva percibida, en comparación con aquellas que no recibieron este tipo de intervención. Aunque la acupuntura no modifica directamente el daño neurológico, sí parece influir en la forma en que el cerebro procesa información y maneja la fatiga mental.

Qué evaluó el estudio

El estudio se centró en sobrevivientes de cáncer de mama que habían completado tratamientos como quimioterapia, radioterapia o terapia hormonal. Muchas de ellas manifestaban dificultades para recordar información reciente, organizar tareas o mantener la atención por periodos prolongados.

Tras un programa estructurado de acupuntura, las participantes informaron mejoras en áreas como:

memoria a corto plazo

capacidad de concentración

claridad mental

manejo de la fatiga cognitiva

Los investigadores subrayan que estas mejoras fueron percibidas por las propias pacientes, un factor relevante, ya que la percepción cognitiva influye directamente en el desempeño diario y la confianza personal.

Por qué la acupuntura podría ayudar

Aunque los mecanismos exactos aún se estudian, los especialistas creen que la acupuntura puede:

regular la actividad del sistema nervioso

reducir inflamación crónica

mejorar el flujo sanguíneo cerebral

disminuir estrés y ansiedad

favorecer un mejor descanso

Todos estos factores están relacionados con el funcionamiento cognitivo, especialmente en personas que han atravesado tratamientos oncológicos intensivos.

Un enfoque complementario, no sustituto

Los expertos aclaran que la acupuntura no reemplaza tratamientos médicos ni terapias de rehabilitación cognitiva, pero puede funcionar como una herramienta complementaria segura cuando es aplicada por profesionales certificados.

Para muchas sobrevivientes, el beneficio principal radica en recuperar confianza mental y reducir la frustración asociada a la niebla cognitiva post tratamiento.

Una opción que gana atención en oncología integrativa

Cada vez más centros médicos incorporan terapias complementarias como la acupuntura dentro de programas de oncología integrativa. Este estudio aporta evidencia adicional que respalda su uso para abordar efectos secundarios que no siempre reciben atención suficiente.

Para las sobrevivientes de cáncer de mama, mejorar la calidad de vida va más allá de superar la enfermedad. Recuperar la claridad mental también forma parte del proceso de sanación.