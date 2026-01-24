Con la tormenta invernal que se aproxima a Nueva Jersey y Nueva York, muchas personas podrían escuchar ruidos fuertes durante la noche que no provienen del viento ni de ramas cayendo. Se trata de un fenómeno real y documentado: árboles que explotan por el frío. Aunque suena exagerado, la ciencia explica por qué ocurre.

Cuando las temperaturas caen de forma brusca, el agua dentro de los árboles comienza a congelarse. La savia, que contiene una gran cantidad de agua, se expande al transformarse en hielo. A diferencia de otros materiales, el agua ocupa más espacio al congelarse. Esa expansión genera una presión interna enorme dentro del tronco.

En condiciones normales, los árboles pueden adaptarse gradualmente al frío. El problema surge durante eventos extremos, como los que acompañan a tormentas invernales intensas. El descenso rápido de temperatura no da tiempo a que el árbol libere esa presión de forma gradual. El resultado puede ser una fractura súbita del tronco, acompañada de un sonido seco y explosivo.

Este fenómeno se conoce como “frost cracking” o grietas por congelación. En algunos casos, el ruido es tan fuerte que se confunde con un disparo o una explosión. Por eso, durante olas de frío severo, es común que residentes reporten estallidos nocturnos sin una causa aparente. En realidad, se trata de árboles que explotan por el frío.

Las especies más vulnerables suelen ser aquellas con alto contenido de agua, como arces, robles y nogales. Los árboles jóvenes o debilitados también tienen mayor riesgo. La combinación de frío extremo, viento fuerte y humedad, típica de las tormentas que afectan al noreste de Estados Unidos, aumenta las probabilidades de que ocurra este tipo de daño.

Aunque el término “explosión” no implica fuego ni fragmentación violenta, el daño es real. Las grietas pueden debilitar seriamente al árbol, hacerlo más propenso a romperse en futuras tormentas o incluso provocar su muerte con el paso del tiempo.

Durante la tormenta que se espera en Nueva Jersey y Nueva York este fin de semana, las autoridades recomiendan evitar permanecer cerca de árboles grandes durante las horas de frío más intenso. No solo por la caída de ramas, sino también por la posibilidad de fracturas repentinas del tronco.

El fenómeno de los árboles que explotan por el frío recuerda que el invierno no solo se manifiesta con nieve y viento. A veces, el peligro viene desde dentro de la propia naturaleza, en silencio, hasta que el hielo hace su trabajo y rompe lo que parecía sólido