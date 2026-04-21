Los Yankees y los Red Sox vuelven a verse las caras este martes en Fenway Park, reactivando una de las rivalidades más intensas del deporte tras su último enfrentamiento en la Serie de Comodines de 2025.

Nueva York llega con impulso, mientras Boston intenta estabilizar su temporada.

Yankees Red Sox serie 2026 arranca en Fenway

La serie de tres juegos comienza este martes a las 6:45 p.m. ET.

Los Yankees (13-9) llegan tras barrer a los Royals, mientras que los Red Sox (9-13) vienen de dividir su serie ante Detroit luego de un inicio complicado de 2-8.

Duelo de pitcheo y calendario

Martes: Luis Gil (0-1, 7.00 ERA) vs Connelly Early (1-0, 2.29 ERA)

Miércoles: Max Fried (2-1, 2.97 ERA) vs Ranger Suárez (1-1, 3.22 ERA)

Jueves: Cam Schlittler (2-1, 1.95 ERA) vs Brayan Bello (1-2, 6.75 ERA)

Early busca revancha tras su salida en playoffs 2025 ante los Yankees, mientras que Schlittler llega como uno de los brazos más dominantes del momento.

Jugadores a seguir

Aaron Judge sigue siendo el centro de atención con nueve jonrones y 16 impulsadas, aunque su promedio ha bajado.

Pero el nombre que está sorprendiendo es Ben Rice, que está destrozando la pelota con una línea ofensiva absurda y ocho jonrones.

En Boston, Willson Contreras lidera la ofensiva y parece perfectamente diseñado para el caos emocional que es esta rivalidad.

También destaca Wilyer Abreu, mientras que el joven Roman Anthony aún busca despegar, aunque sus métricas sugieren que es cuestión de tiempo.

Momento de ambos equipos

Los Yankees llegan encendidos, con ofensiva potente y mejores resultados recientes.

Boston, en cambio, sigue intentando encontrar consistencia, especialmente en su rotación.

En resumen, tienes a un equipo en racha contra otro que todavía está tratando de recordar cómo empezó la temporada sin tropezarse.

Perfecto escenario para que esta rivalidad haga lo que siempre hace. Convertir tres juegos normales en drama innecesario y glorioso.