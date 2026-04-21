Karol G anuncia gira mundial por 20 países con cierre en Europa

Karol G confirmó su regreso a los escenarios con una gira mundial que la llevará a más de 20 países entre 2026 y 2027, consolidando su posición como una de las artistas latinas más influyentes del momento.

El anuncio llegó justo después de su presentación en Coachella, donde proyectó el mensaje “Nos vamos de tour” ante miles de fanáticos.

Gira Karol G Tropitour arranca en Estados Unidos

El tour comenzará el 24 de julio en el Soldier Field de Chicago y recorrerá primero Norteamérica.

Entre julio y octubre, La Bichota se presentará en ciudades clave como Nueva York, Los Ángeles, Miami, Houston, Las Vegas y Toronto.

Esta primera etapa acompaña el lanzamiento de su más reciente álbum, Tropicoqueta.

Expansión por Latinoamérica

Tras su paso por Estados Unidos y Canadá, la gira continuará en América Latina.

Karol G visitará Monterrey, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires, Sao Paulo y San Juan, entre noviembre y febrero de 2027.

El recorrido incluye también paradas en Centroamérica y el Caribe.

Salto histórico a Europa

El tramo europeo marcará un hito en su carrera.

Karol G se convertirá en la primera artista latina en realizar una gira de estadios en Europa como parte de un tour global.

El inicio será el 3 de junio de 2027 en Barcelona, seguido por Sevilla, Lisboa y Madrid.

Luego continuará por ciudades como París, Londres, Ámsterdam, Varsovia, Düsseldorf y Lyon, antes de cerrar el 24 de julio en el estadio San Siro de Milán.

Un tour que sigue creciendo

El equipo de la artista adelantó que aún faltan fechas por anunciar, lo que sugiere que la gira podría expandirse aún más.

El tour marca su regreso tras el exitoso Mañana será bonito world tour, con el que realizó 64 conciertos en 22 países.

Básicamente, no es solo una gira. Es Karol G diciendo “voy a estar en todas partes, acostúmbrense”.