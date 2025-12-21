Arqueólogos de Wisconsin han revelado uno de los descubrimientos más inesperados de la arqueología norteamericana: un antiguo “estacionamiento” de embarcaciones donde se preservaron 16 canoas antiguas en Wisconsin, incluyendo una cuya antigüedad sorprende a los expertos. Con aproximadamente 5.200 años, se trata de una de las embarcaciones más antiguas jamás encontradas en Norteamérica.

El hallazgo ocurrió en el lago Mendota, donde años recientes ya habían entregado dos canoas excepcionales, una de 1.200 años y otra de 3.000. Sin embargo, nadie imaginaba que esas primeras piezas eran apenas la entrada a un puerto prehistórico mucho mayor. Sumergidas bajo capas de sedimento, las nuevas embarcaciones muestran una continuidad de uso que abarca milenios.

Las canoas antiguas en Wisconsin fueron talladas en troncos de madera mediante técnicas que combinaban fuego, raspado y pulido. Muchas pertenecen a distintas culturas indígenas que ocuparon la región, lo que permite observar la evolución tecnológica de estas embarcaciones. El hallazgo cambia la comprensión sobre la navegación y la vida cotidiana en el lago Mendota, mostrando que este cuerpo de agua fue un centro de tránsito, pesca y comunicación desde tiempos remotos.

Lo más intrigante es la concentración de embarcaciones en un mismo punto. Los arqueólogos sugieren que la zona pudo funcionar como un puerto natural o un lugar de resguardo donde las canoas eran dejadas, reparadas o abandonadas deliberadamente. El sitio se ha descrito informalmente como un “estacionamiento prehistórico”, una metáfora que refleja la magnitud del conjunto descubierto.

Las condiciones anaeróbicas del fondo del lago ayudaron a preservar la madera durante miles de años, lo que convierte al hallazgo en una cápsula del tiempo. Para las comunidades indígenas actuales, estas embarcaciones son testimonios de su pasado y se están llevando a cabo consultas para determinar su conservación y posible exhibición.

Las canoas antiguas en Wisconsin no son solo un logro arqueológico. Son una ventana a sociedades que dependían del agua tanto como del bosque, que viajaban, comerciaban y vivían conectadas por redes fluviales que hoy apenas empezamos a comprender. Cada canoa, desde la más joven hasta la de 5.200 años, amplía la historia de un continente antes de la escritura y antes del contacto europeo, cuando el lago Mendota era un corredor ancestral de vida.